पुणे : भारत मंडपम प्रकल्पासाठी लोहगावमधील जागेवरील एचसीएमटीआरचे आरक्षण रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे. त्यावर महापालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांकडे या संदर्भात चर्चा केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नगर विकास विभागाने १६ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून सर्वे क्रमांक २३६ आणि २३८ मधील विविध आरक्षणांसह एचसीएमटीआरचा मार्गही रद्द केला आहे..लोहगाव येथील या दोन सर्वे क्रमांकांमधील जागेवर विकास आराखड्यात पाण्याची टाकी, उद्यान, खेळाचे मैदान आणि भाजी मंडई यांसाठी आरक्षणे होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) अन्वये नगर विकास विभागाने ही आरक्षणे रद्द केली आहेत. त्याचबरोबर या जागेतून जाणारा ३० मीटर रुंदीचा विकास आराखड्यातील रस्ता आणि पुण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गाचे (एचसीएमटीआर) आरक्षणही हटविण्यात आले आहे..तब्बल ३९ वर्षांनंतर एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने महापालिकेने पावले टाकली होती. कॉसमॉस बँकेकडून जागा ताब्यात घेण्यासाठी सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. प्रकल्पाचे सादरीकरण अंतिम टप्प्यात असतानाच शासनाने हा निर्णय घेतल्याने प्रकल्पाच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..दरम्यान, या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.