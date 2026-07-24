Pune Tragedy: पुण्यातील भीषण अपघातात एमडी शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. प्रशांत दासरवार यांचा मृत्यू

मुक्रमाबाद : मुक्रमाबाद (ता.मुखेड.जि.नांदेड ) येथील डॉ.प्रशांत राजू दासरवार. वय २७ वर्ष हे पुण्यात वैधकीय शिक्षण घेत होते. मिञा सोबत दुचाकीवर जात असताना बुधवार (ता.२२) रात्रीच्या सुमारास पुण्यातील तळेगाव ते आंबेटण चौका दरम्यान दुचाकीचा मोठा अपघात होऊन यात डॉ. प्रशांत दासरवार, यांचा पुणे येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली असून या घटनेमुळे मुक्रमाबाद शहरावर शोककळा पसरली आहे..मुक्रमाबाद येथील प्रतिष्ठित आडत व्यापारी राजू लक्षणराव दासरवर, यांचा कर्तबगार एकुलता एक मुलगा डॉ. प्रशांत दासरवार, हे, पुणे येथे डॉ. आँफ मेडिसिन (एम.डी.) वैधकीय शिक्षण घेत होते. बुधवार (ता.२२) रोजी ते, चाकण येथील ग्रामीण रूग्णालयात आपले कर्तव्य बजावून रात्री दहाच्या सुमारास डॉ. महेश व्यंकटराव आवळे, राहणार रावी (ता.मुखेड) या मिञा सोबत चहा घेण्यासाठी निघाले होते. पण पुणे.नाशिक महामार्गावर असलेल्या तळेगाव ते आंबेटण चौका दरम्यान असलेल्या कानपीळी पेट्रोल पंपा समोर फोडलेल्या रस्ता दुभाजका शेजारीच अज्ञात वाहनाने जबर धडक दिल्याने दुचाकी फरफटत दुभाजकावर आदळत दुरवर जाऊन पडल्याने यात डॉ. प्रशांत दासरवार, यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठा रक्तस्त्राव झाला. प्रथम त्यांना जवळच असलेल्या तळेगाव चौकातील आस्था हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. प्रकृती अधिकच गंभीर झाल्याने पुढील उपचारासठी त्यांना मोशी येथील धनश्री हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथील डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. पण गंभीर दुखापत व अत्ति रक्तस्त्राव झाल्यामुळे डॉ. प्रशांत दासरवार. यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली..त्यांच्या मृत्यूमुळे सर्व मुक्रमाबाद वाशीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून एका उमद्या व होतकरू डॉक्टरांना मुकल्याची भावना व्यक्त होऊन सर्वञ हळहळ व्यक्त होत असून त्यांच्यावर मुक्रमाबाद येथे शनिवार (ता.२५) रोजी सकाळी दहा वाजता अत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे त्यांच्या कुटुबियांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या पाश्चात्त्य वडील, आई, आजी व दोन बहिणी असा परीवार आहे..काळजी घे..रात्री आपल्या पप्पाला फोन लावून आपल्या आई, वडीलांची बहीणीची आस्थेवाईक विचारपूस करत मोठ्या आनंदाने बोलला.वडीलही बाहेर मोठा पाऊस पडत आहे. भूक लागली तर रूमवर जेवण मागून घे. पण बाहेर कुठेही जावू नकोस काळजी घे, असे सांगितले. पण बोलने झाल्या पंधरा मिनिटातच या अपघाताची बातमी धडकली. आणि होत्याचे नव्हते झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.