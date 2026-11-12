पुणे

Bhosari Purandar Airport : भोसरीतून थेट पुरंदर विमानतळापर्यंत भुयारी मार्गाची योजना; ‘पाताळ लोक’ प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेने उचलले पुढचे पाऊल

Pune Underground Tunnel Project: पुणे महापालिकेने पाताळ लोक प्रकल्पांतर्गत भोसरी ते उंड्री आणि भूगाव ते एरंडवणे भुयारी मार्गांचा प्रस्ताव आखला आहे. सविस्तर आराखड्यासाठी सल्लागार नियुक्तीला मंजुरी मिळाली.
Pune Underground Tunnel Project:

Pune Underground Tunnel Project:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्याच्या उत्तर भागातून दक्षिणेकडे आणि पुढे प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान करण्यासाठी पुणे महापालिकेने भुयारी मार्गांची आखणी केली आहे. ‘पाताळ लोक’ प्रकल्पांतर्गत भोसरी ते उंड्रीदरम्यान २३ किलोमीटर लांबीचा बोगदा केला जाणार आहे. हाच बोगदा पुढे महामेट्रोतर्फे बोपदेव घाटातून पुरंदर विमानतळापर्यंत नेला जाणार आहे. तर भूगाव ते एरंडवणेदरम्यान आठ किलोमीटरचा भुयारी मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्यास महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मंजुरी दिली आहे.

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