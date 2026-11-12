Bhosari Purandar Airport : भोसरीतून थेट पुरंदर विमानतळापर्यंत भुयारी मार्गाची योजना; ‘पाताळ लोक’ प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेने उचलले पुढचे पाऊल

पुणे : पुण्याच्या उत्तर भागातून दक्षिणेकडे आणि पुढे प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान करण्यासाठी पुणे महापालिकेने भुयारी मार्गांची आखणी केली आहे. ‘पाताळ लोक’ प्रकल्पांतर्गत भोसरी ते उंड्रीदरम्यान २३ किलोमीटर लांबीचा बोगदा केला जाणार आहे. हाच बोगदा पुढे महामेट्रोतर्फे बोपदेव घाटातून पुरंदर विमानतळापर्यंत नेला जाणार आहे. तर भूगाव ते एरंडवणेदरम्यान आठ किलोमीटरचा भुयारी मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्यास महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मंजुरी दिली आहे. .पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पाताळ लोक’ अर्थात भुयारी मार्ग प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. सुरुवातीला येरवडा ते कात्रज या मार्गाची घोषणा केली, पण तो व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. आता स्वारगेट ते शनिवारवाडा या मार्गाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी महापालिकेने जाहिरात काढली आहे.वाहतूक कोंडीचा विचार करताना केवळ पुणे शहर म्हणून विचार न करता त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचाही संयुक्तपणे विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या तिन्ही संस्थांनी वाहतूक पोलिसांसोबत चर्चा करून भोसरी ते उंड्री आणि भूगाव ते डी.पी. रस्ता, एरंडवणे हे दोन बोगदे अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे..असा केला अभ्यासया दोन्ही बोगद्यांची आखणी करताना पुणे महापालिकेने वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने टॉमटॉमचा ओरिजिन-डेस्टिनेशन डेटा, गुगल ट्रॅफिक, प्रत्यक्ष वेळेतील वाहतूक माहिती, सीएमपी डेटा आणि प्रवासाच्या पद्धतींचा अभ्यास केला. प्रमुख वाहतूक मार्गांवरील कोंडी, रस्त्यांमधील जोडणीतील त्रुटी आणि पर्यायी मार्गांची उपलब्धता या बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.सर्वंकष आराखड्याचा विचारहे बोगदे आखताना एचसीएमटीआर, इनर रिंग रोड आणि आउटर रिंगरोडचा विचार करून त्यांचे मार्ग निश्चित केले आहेत, असे महापालिकेच्या प्राथमिक अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे नव्या नियोजनात शहरातील सर्व प्रमुख वाहतूक मार्गांचे एकात्मिक जाळे उभारताना मेट्रो व एचसीएमटीआरला हे पूरक असतील याचा विचार केला आहे..प्रकल्पात महत्त्वाचे ;दोन्ही मार्गांमुळे३१ किलोमीटरचे बोगद्यांचे जाळे निर्माण होणारपुरंदर विमानतळापर्यंत थेट संपर्क रस्ताभोसरी ते उंड्री बोगद्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरे उत्तर-दक्षिण जोडली जाणारमेट्रो, एचसीएमटीआर आणि दोन्ही रिंगरोडशी जोडणीचे नियोजन.असा असेल बोगदाभूगाव ते डी.पी. रस्ता एरंडवणेभूगाव येथे रामनदी इनर रिंगरोडजवळ बोगदा सुरू होणारडुक्कर खिंड, कर्वेनगरमार्गे राजाराम पूल ते एरंडवणेदरम्यान हा बोगदा संपेलहा बोगदा एरंडवणे येथे एचसीएमटीआर प्रकल्पाला जोडणारा असेलहा बोगदा सलग आठ किलोमीटरचा असेलभोसरी ते उंड्रीभोसरीपासून हा बोगदा सुरू होणारसंगमवाडीपर्यंत तो सलग येईलसंगमवाडी येथे बोगद्यातून आत आणि बाहेर पडण्याची व्यवस्था केली जाणारसंगमवाडी येथून धोबी घाट, कात्रज-कोंढवा रस्ता खडी मशीन चौक येथे आत-बाहेर जाण्याची व्यवस्थाउंड्रीपासून पुढे पुरंदरपर्यंत काही मार्ग एलिव्हेटेड तर काही बोगद्याचे मार्ग असणारउंड्री ते पुरंदर विमानतळादरम्यान महामेट्रो काम करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.