पुणे

Pune Crime : गंगाधाम रस्त्यावर व्यापाऱ्याला भरदिवसा लुटले, ४५ हजारांची रोकड हिसकावली

Businessman Robbed of ₹45,000 on Bibvewadi-Gangadham Road : पुण्यातील बिबवेवाडी-गंगाधाम रस्त्यावर भरदिवसा दुचाकीवर आलेल्या दोघा चोरट्यांनी व्यापाऱ्याला धमकावून त्याच्या खिशातील ४५ हजार रुपयांची रोकड लुटली; बिबवेवाडी पोलिसांकडून तपास सुरू.
Bold Daylight Robbery: Pune Businessman Loses ₹45,000 on Busy Gangadham Road.

Bold Daylight Robbery: Pune Businessman Loses ₹45,000 on Busy Gangadham Road.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बिबवेवाडी-गंगाधाम रस्त्यावर भरदिवसा व्यापाऱ्याला धमकावून ४५ हजार रुपयांची रोकड लुटण्यात आल्याची घटना घडली. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
crime marathi news
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com