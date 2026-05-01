Pune: क्लोरीन गळतीमुळे २२ जण अस्वस्थ; बिबवेवाडीतील घटना; अग्निशामक दलाच्या सतर्कतेने मोठा अनर्थ टळला

पुणे: मार्केट यार्डमधील गंगाधाम चौक ते बिबवेवाडी रस्त्यावरील एका रासायनिक कंपनीच्या गोदामाला मध्यरात्री क्लोरीन वायूच्या गळतीमुळे २२ नागरिकांना श्वसनाचा त्रास झाला. अग्निशामक दलाने तातडीने केलेल्या बचावकार्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. सर्वांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गंगाधाम रस्त्यावरील आईमाता मंदिरासमोर लिक्विड हिट केमिकल पीपल या रासायनिक कंपनीचे गोदाम आहे. महापालिकेला क्लोरीन वायू पुरवठा करण्याचे काम कंपनीकडे होते..परंतु सध्या पुरवठा बंद होता. त्या गोदामामध्ये क्लोरीन वायूची दोनशे लिटर क्षमतेची जुनी टाकी होती. त्यामधून मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास अचानक मोठ्या प्रमाणावर वायू गळती सुरू झाली. गळतीनंतर परिसरातील नागरिकांना डोळ्यांची चुरचुर, श्वसनाचा त्रास अशा तक्रारी जाणवू लागल्या. याबाबत माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुरक्षाविषयक 'बीए सेट' परिधान करून गळतीवर नियंत्रण मिळवले..दरम्यान, बाधित नागरिकांना रुग्णवाहिकेद्वारे ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. या घटनेत गंगाधाम अग्निशामक केंद्राचे अधिकारी सुनील नाईकनवरे आणि जवान धनंजय भिसे यांनाही श्वसनाचा त्रास झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या बचाव कार्यात देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच अधिकारी आणि ३० जवान सहभागी झाले होते..या घटनेत विषारी वायू श्वसनावाटे शरीरात गेल्याने सहा मुलांसह २२ जणांना श्वसनाचा, उलटी आणि डोकेदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यांना गुरुवारी (ता. ३०) पहाटे सव्वातीन वाजताच्या सुमारास ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी काहीजणांना उपचारानंतर सायंकाळी घरी सोडण्यात आले. उर्वरित नागरिकांना शुक्रवारी सकाळी घरी सोडण्यात येईल, अशी माहिती ससून रुग्णालयाकडून देण्यात आली.."वायू गळतीमुळे २४ नागरिकांना त्रास झाला असून, एक अधिकारी आणि एक जवान यांनाही बाधा झाली. सर्वांवर उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही."- देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अधिकारी, अग्निशामक दल.कंपनीचा व्यवस्थापक ताब्यातयाप्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात संबंधित कंपनीच्या दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. व्यवस्थापकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याकडे चौकशी करण्यात येत आहे, असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अश्विनी सातपुते यांनी सांगितले.