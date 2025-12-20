Pune News : “दुचाकीची चेन साफ करताना अंगठा तुटला; पाच तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांचा चमत्कार!

पुणे : घरच्या घरी दुचाकीची चेन साफ करताना दुचाकीच्या चेनमध्ये तरुणाच्या हाताचा अंगठा अडकून तो अक्षरशः तुटून पडला. परंतु वेळेत तातडीच्या व तब्बल पाच तासांच्या सूक्ष्म शस्त्रक्रियेनंतर तरुणाचा अंगठा पुन्हा जोडण्यात डॉक्टरांना यश आले. ही आव्हानात्मक शस्रक्रिया वानवडीतील इनामदार रुग्णालयात पार पडली. एका खासगी शिक्षण संस्थेत काम करणारे राहुल जाधव (नाव बदलले) हे १२ डिसेंबर रोजी घरी दुचाकीची चेन स्वच्छ करत होते. यावेळी चुकून त्यांचा हात चेन यंत्रणेत ओढला गेला. अनेकदा अशा प्रकारच्या अपघातात किरकोळ जखमा होतात, मात्र राहुलच्या बाबतीत अंगठा खेचला गेला होता. .प्राथमिक उपचारांसाठी त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र जखमेची तीव्रता लक्षात घेता, तातडीने सूक्ष्म रक्तवाहिन्या व पुनर्रचना शस्त्रक्रियेची सुविधा असलेल्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यानुसार त्यांना त्याच दिवशी इनामदार येथे दाखल करण्यात आले. येथील सुघटनशन शल्यचिकित्सक (प्लास्टिक सर्जन) डॉ. अभिषेक घोष यांच्या नेतृत्वाखाली अंगठा पुन्हा जोडण्याची (मायक्रोव्हॅस्क्युलर थंब रिप्लांटेशन) क्लिष्ट शस्त्रक्रिया करण्यात आली..Pune Crime : “बकऱ्यांना पाणी पाजायचे नाही" म्हणत मेंढपाळावर कुऱ्हाडीने वार; पारगाव कारखाना पोलिसांकडून दोघांना अटक!.सुमारे पाच तास चाललेल्या या शस्त्रक्रियेत सूक्ष्मदर्शकाखाली अत्यंत बारकाईने तुटलेल्या रक्तवाहिन्या जोडण्यात आल्या. त्यानंतर नसा आणि मऊ उतींची दुरुस्ती करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर अंगठ्यात रक्तपुरवठा सुरळीत असल्याची चिन्हे दिसून आली. त्याला १९ डिसेंबर रोजी त्यांना घरी सोडण्यात आले. पुढील काळात हाताची ताकद, हालचाल आणि संवेदना वाढवण्यासाठी नियमित फॉलोअप आणि हाताच्या थेरपीची आवश्यकता असणार आहे..ही खेचून तुटल्या जाणाऱ्या ’अॅव्हल्शन’ प्रकारच्या जखमांपैकी एक होती. याप्रकारच्या जखमेत अंगठा सरळ कापला जात नाही, तर ओढला गेल्याने रक्तवाहिन्या, नसा आणि मऊ ऊतींचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे रक्तपुरवठा पुन्हा सुरू करणे हे सर्वांत मोठे आव्हान होते. अशावेळी कापलेला अवयव घेऊन तातडीने तज्ज्ञ उपलब्ध रुग्णालयात पोहोचणे यामुळे कायमस्वरूपी नुकसान टाळता येऊ शकते. अशा प्रकारचे अपघात टाळण्यासाठी दुचाकी चेन साफ करताना इंजिन सुरू ठेवू नये. चेनजवळ थेट हात न नेता ब्रश सारख्या योग्य साधनांचा वापर करावा. शक्य असल्यास सर्व्हिस सेंटरमध्ये काम करून घ्यावे.- डॉ. अभिषेक घोष, सुघटनशन शल्यचिकित्सक, इनामदार रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.