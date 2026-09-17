Pune BJ Medical College: बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील ३१ अध्यापक पदकपातीतून अध्यापन व रुग्णसेवेवर गदा

पुणे : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने विविध सहा विभागांसाठी जारी केलेल्या सुधारित आकृतीबंधामुळे बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ३१ अध्यापकांची पदे कमी झाली आहेत. यामध्ये सहा प्राध्यापक, १२ सहयोगी प्राध्यापक आणि १३ सहाय्यक प्राध्यापक पदांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अध्यापन, रुग्णसेवा आणि प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा ‘महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटने’ने केला आहे. यासंदर्भात संघटनेने गुरूवारी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय येथे आंदोलन करत निषेध नोंदविला..शरीररचनाशास्त्र, शरीरक्रियाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि जनऔषधवैद्यकशास्त्र या विभागांसाठी सुधारित आकृतीबंध जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध संवर्गांतील एकूण १५८ अध्यापक पदे कमी झाली आहेत. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयात सध्या उपलब्ध असलेला अध्यापक वर्गच अपुरा आहे. अध्यापनासोबतच अध्यापकांकडून रुग्णसेवा आणि अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात. त्यामुळे पदे कमी केल्यास त्याचा थेट परिणाम पदवीपूर्व व पदव्युत्तर शिक्षणासह रुग्णसेवेवर होईल, असे संघटनेने म्हटले आहे..भारतीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या किमान मानकांचा आधार घेऊन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष संस्थेतील कामाचा ताण, रुग्णसंख्या, अध्यापन आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा पुरेसा विचार झालेला नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्र गव्हमेंट नर्सेस असोसिएशन आणि निवासी डॉक्टर संघटनेनेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. हा सुधारित आकृतीबंध तातडीने रद्द करावा, तसेच भविष्यात आकृतीबंध तयार करताना संबंधित संस्थेतील रुग्णसेवा, अध्यापन आणि प्रशासकीय कामकाजाचा विचार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे..शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या :कृषी विभागाने ज्याप्रमाणे पदकपातीचा निर्णय मागे घेतला, त्याच धर्तीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही सुधारित आकृतीबंध तत्काळ रद्द करावा.नवीन आकृतीबंध तयार करताना संस्थांमधील प्रत्यक्ष रुग्णसेवा, अध्यापनाचे कामकाज आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा सारासार विचार व्हावा.केवळ किमान मानकांवर अवलंबून न राहता, रुग्णालयाच्या आणि संस्थेच्या प्रत्यक्ष गरजेनुसार अध्यापकांची नेमणूक करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.