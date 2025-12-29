पुणे

Bappu Mankar : संघटन, संपर्क आणि मेहनतीचं फळ; बाप्पु मानकर यांची भाजप उमेदवारी निश्चित!

BJP Candidate : शनिवार पेठ प्रभागातील भाजप उमेदवार बाप्पु मानकर यांनी सातत्यपूर्ण जनसंपर्क व युवक संघटनातून उमेदवारीसाठी मार्ग मोकळा केला आहे. प्रभागातील नागरिकांशी दांडगा संपर्क आणि संघटनात्मक अनुभव त्यांना यशस्वी उमेदवारीसाठी पात्र ठरवतो.
Bappu Mankar Secures BJP Nomination for Pune Municipal Elections

Bappu Mankar Secures BJP Nomination for Pune Municipal Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भारतीय जनता पक्षाने पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी बहुचर्चित प्रभाग क्रमांक २५ शनिवार पेठ, महात्मा फुले मंडई येथून भाजपचे शहर सरचिटणीस राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांना उमेदवारी दिली आहे. पक्षसंघटनेतील विविध कार्यक्रमांचे नियोजन, शहरपातळीवरील संघटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि प्रभागातील नागरिकांशी टिकवून ठेवलेला सातत्यपूर्ण संपर्क या ‘मेरिट’वर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
pune
election
Maharashtra Politics
Muralidhar Mohol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com