Pune Development: निवडणुकीत भाजपचा मोठ्या प्रकल्पांवर भर : मुरलीधर मोहोळ

BJP Focuses on Long-Term Development in Punec: भाजप पुण्यातील विकासकामांचा जोरदार ठेवा देत आहे; मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, उड्डाण पूल आणि नदी पुनरुज्जीवनासह प्रकल्प पुढे जात आहेत. या कामांमुळे २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाचा भर वाढेल, असा विश्वास पक्ष नेत्यांचा.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘केंद्र आणि राज्यातील सरकारच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर केलेल्या दीर्घकालीन विकासकामांमुळे २०२६ च्या पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपचा भर मोठ्या प्रकल्पांवर राहणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

