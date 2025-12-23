Pune Development: निवडणुकीत भाजपचा मोठ्या प्रकल्पांवर भर : मुरलीधर मोहोळ

पुणे : ‘केंद्र आणि राज्यातील सरकारच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर केलेल्या दीर्घकालीन विकासकामांमुळे २०२६ च्या पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपचा भर मोठ्या प्रकल्पांवर राहणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली..‘‘क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येनुसार पुणे हे मुंबईपाठोपाठ राज्यातील सर्वांत महत्त्वाचे शहर आहे. २००० नंतर पुण्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढू लागली. मात्र त्या वेळी पुणे महापालिकेची सूत्रे हातात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने भविष्याचा विचार करून पुण्यासाठी पुरेसे नियोजन केले नाही. समस्यांवर तात्कालिक उपाययोजना केल्या..दूरदृष्टीच्या अभावामुळे अनेक प्रश्न बिकट झाले,’’ असे सांगून मोहोळ म्हणाले, ‘‘अकरा वर्षांपूर्वी केंद्रात व राज्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रत्येक प्रश्नावर नियोजनपूर्वक काम सुरू केले..पुढे २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर या कार्याला आणखी गती मिळाली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत आधुनिक पुण्याची जडणघडण खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. विकासासाठी केलेल्या चौफेर प्रयत्नांमुळे पुणेकरांसमोर केलेले काम मांडण्यासाठी भाजपकडे अन्य पक्षांच्या तुलनेत ठोस मुद्दे आहेत.’’.CM Devendra Fadnavis : पुण्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर; तीन हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण.भाजपने मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, रस्ते, उड्डाण पूल, चोवीस तास पाणीपुरवठा, नदीसुधार, नदी पुनरुज्जीवन असे मोठे प्रकल्प हाती घेतले. यातले अनेक प्रकल्प तडीस गेले आणि अनेक प्रगतिपथावर आहेत. पुण्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी भाजपने ठोस पावले उचलली असल्याचा प्रत्यय पुणेकरांना येत आहे आणि म्हणून पुणेकर भाजपलाच पाठिंबा देतील, असा विश्वास भाजपचे शहर निवडणूकप्रमुख गणेश बिडकर यांनी व्यक्त केला..दहा वर्षांत पुण्यासाठी...३१ किलोमीटरचे दोन मेट्रो मार्ग पूर्णतः कार्यान्वित, विस्तार प्रगतिपथावर हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो अंतिम टप्प्यात, दोन नवे मार्ग मंजूर पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पीएमआरडीएची स्थापना सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ५०० इलेक्ट्रिक बस सेवेत समान पाणीपुरवठा योजना प्रगतिपथावर १६ उड्डाण पुलांची उभारणी, १० पूल प्रगतिपथावर चांदणी चौकात बहुस्तरीय उड्डाण पूल, शहराची सर्व प्रवेशद्वारे कोंडीमुक्तमुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प प्रगतिपथावर, ११ नवे सांडपाणी प्रकल्पसमाविष्ट गावांसाठी जलवाहिन्या, मलवाहिन्यांसह इतर कामे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया शहरातील १,१०० किलोमीटर रस्त्यांची दररोज यांत्रिक पद्धतीने सफाई महापालिकेचे स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.