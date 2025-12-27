Pune Political Breaking : बराटे, शिवरकर यांची भाजप मध्ये एन्ट्री; वानवडीमध्ये राजकीय ट्विस्ट!

पुणे : भाजप मध्ये आज तिसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश पार पडले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपमहापौर दिलीप बराटे, काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचे पुत्र माजी नगरसेवक अभिजित शिवरकर यांनी प्रवेश केला. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीमध्ये हे प्रवेश झाले. आमदार सुनील कांबळे, निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आदी उपस्थित होते..भाजपने महापालिका निवडणुकीसाठी अन्य पक्षातील माजी नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्या प्रवेशाचा सपाटा लावला आहे. यापूर्वी दोन टप्प्यात सात माजी नगरसेवकांचा प्रवेश झाला आहे. आज आणखी दोन माजी नगरसेवकांचा प्रवेश झाला आहे. वारजे भागातून दिलीप बराटे हे नगरसेवक होते, या प्रभागातील सचिन दोडके, सायली वांजळे हे दोन माजी नगरसेवक यापूर्वी भाजपमध्ये आले आहेत. .Pune News : अनाधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापले पदपथ; पुणे महापालिकेसमोरच ठिय्या; साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर!.बराटे यांनी मी निवडणूक लढवणार नाही, माझा पुतण्या भारतभूषण बराटे यांच्यासाठी मी भाजपमध्ये आलो आहे असे सांगितले. अभिजित शिवरकर हे यापूर्वी २००७ ते २०१२ या कालावधीत नगरसेवक होते. भाजपमध्ये प्रवेश झाल्यानंतर शिवरकर म्हणाले, ‘‘माझा १४ वर्षाचा वनवास संपला असून, मी आता वानवडीच्या विकासासाठी भाजपमध्ये आलो आहे. माझे वडील हे काँग्रेसमध्येच आहेत.’’.‘‘बराटे, शिवरकर यांच्या प्रवेशामुळे भाजपची ताकद वाढली आहे. ते आमच्या पक्षात आल्यानंतर त्यांचा पूर्णपणे सन्मान राखला जाईल. भाजपची मतदार यादी ही उद्या जाहीर होईल.’’- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.