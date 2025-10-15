पुणे

Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती

Water Theft: शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे : शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून व्यावसायिक व घरगुती वापरासाठी घेतलेल्या अनधिकृत नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे बेकायदा नळजोड घेणाऱ्यांना विभागाकडून नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.

