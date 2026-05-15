Pune Bomb Case: यूट्यूबवरून बॉम्ब बनवायला शिकला, फक्त ४०० रुपयांत उडवली पुण्याची झोप; आरोपीबाबत धक्कादायक खुलासा

पुणे - हडपसर येथील एका हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश वस्तू सापडल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळातून पुणे पोलिसांनी महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला नागपुरातून अटक करण्यात आली असून, त्याने यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून हा बॉम्ब बनवल्याचे समोर आले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली..आरोपीला नागपुरात चहुबाजूंनी घेरलेएटीएसच्या पथकाने नागपूर रेल्वे स्थानकावर दबा धरून बसून आरोपीला यशस्वीरीत्या ताब्यात घेतले. शिवाजी राठोड असे या संशयित आरोपीचे नाव आहे. तो आझाद हिंद एक्सप्रेसने प्रवास करत होता. गाडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ वर आल्यानंतर तो उतरत असताना एटीएसच्या जवानांनी त्याला चारही बाजूंनी घेरले आणि अटक केली. सध्या त्याला नागपूर एटीएस कार्यालयात आणून कसून चौकशी सुरू आहे. आरोपीला आज रात्रीपर्यंत पुण्यात आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..दहशतवादाचा कोणताही संबंध नाहीपुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, या घटनेत कोणताही दहशतवादी अँगल आढळून आला नाही. आरोपीने ही संपूर्ण घटना एकट्याने रचली होती. त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. त्याच्या घर आणि संबंधित ठिकाणी झडती घेण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या तपासात तो एकटाच होता, असे प्राथमिक पुरावे मिळाले आहेत..खंडणीसाठी केले कृत्य, उपचारासाठी पैसे नव्हतेप्राथमिक तपासानुसार, शिवाजी राठोड १० तारखेला वैयक्तिक उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये गेला होता. मात्र, उपचारासाठी आवश्यक पैसे नसल्याने त्याने खंडणी मिळवण्याच्या हेतूने ही घटना घडवली. त्याने अवघ्या ४०० रुपयांत ही बॉम्बसदृश वस्तू तयार केली. ऑनलाइन उपलब्ध व्हिडिओ पाहून त्याने बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले आणि त्यानुसार वस्तू तयार केल्याचे पोलिसांना समजले आहे..सोलापूरचा रहिवासी, मांजरीत दुकानआरोपी मूळचा सोलापूरचा असून, पुण्यातील मांजरी भागात त्याचे दुकान आहे आणि तो त्याच परिसरात राहतो. फॉरेन्सिक तपास अहवाल आल्यानंतर आणखी महत्त्वाच्या बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे. सध्या पोलिस त्याच्या सर्व संबंधित डिजिटल पुराव्यांचा अभ्यास करत आहेत.आरोपीला होता गुप्त आजारआरोपी शिवाजी उर्फ रोशन राठोड नागपूरमार्गे हावडा आणि पुढे नेपाळला पसार होण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपी गेल्या तीन महिन्यांपासून घावटे वस्ती परिसरात 'द रियल कलेक्शन' नावाचे दुकान चालवत होता. त्याचा कोणताही पूर्व गुन्हेगारी इतिहास नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक तपासात बॉम्बसदृश वस्तूमध्ये कोणतेही स्फोटक पदार्थ आढळले नसून डिजिटल घड्याळ, पाईप, वायर आणि सेलो टेप वापरून अवघ्या ४०० रुपयांत ती तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले. आरोपीने बॉम्ब बनवताना संपलेला सेलो टेप शेजारच्या दुकानातून ऑनलाइन पेमेंट करून खरेदी केला होता, त्यावरून पोलिसांना महत्त्वाचा धागा मिळाला. आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता ऑनलाइन मागवलेल्या टायमर घड्याळाचा बॉक्स आणि दोन किलो गांजाही सापडल्याने त्या दिशेनेही तपास सुरू आहे..पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना ब्लॅकमेल करून खंडणी उकळण्याचा कट रचला होता. गुप्त आजाराच्या उपचारासाठी हॉस्पिटलने सुमारे सात लाख रुपयांचा खर्च सांगितल्याने पैशांची अडचणीतून त्याने हा प्रकार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. १० मे रोजी उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये गेलेल्या आरोपीकडे पैसे नसल्याने त्याने हॉस्पिटलला धमकावून पैसे उकळण्याचा प्लॅन आखल्याचे समोर आले. नागपूरला पळून जाण्यापूर्वी त्याने एका मोबाईल शॉपी दुकानदाराकडून गुगल पेच्या माध्यमातून ३१०० रुपये कॅश घेतल्याचेही उघड झाले असून त्या दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. या प्रकरणात तब्बल हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर शोधमोहीम राबवली असून, तपासासाठी चार लाखांहून अधिक खर्च झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.