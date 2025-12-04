Pune Book Festival 2025 : पुणे पुस्तक महोत्सवात छायाचित्र प्रदर्शन, स्पर्धा व पुस्तक प्रकाशनाची अनोखी मेजवानी

पुणे : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या वतीने पुणे पुस्तक महोत्सवात छायाचित्रकारांसाठी छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. १४ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयातच छायाचित्र प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे..पुणे पुस्तक महोत्सवानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे संचालक युवराज मलिक, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले उपस्थित होते. यंदा पुणे पुस्तक महोत्सव १३ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. यंदा या महोत्सवात एक हजार दालनांचा समावेश असेल. याशिवाय लिस्ट फेस्ट, विविध कार्यशाळा, लहान मुलांसाठी उपक्रम, खाद्य महोत्सव अशा अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे..पांडे म्हणाले, ‘‘छायाचित्र प्रदर्शनातून वर्षभरातील घडामोडी, घटना पुन्हा एकदा पाहता येणार आहेत. गेल्यावर्षी पत्रकार संघाच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. या प्रदर्शनातून पुणे पुस्तक महोत्सवाला वेगळा आयाम मिळाला आहे.’’.Pinky Kharbade Case: दुसऱ्या पतीनचं खलबत्ता घालून संपवलं, पिंकीच्या हत्येचा असा झाला उलगडा | Crime News | Sakal News.‘जॉय ऑफ रीडिंग’ छायाचित्र स्पर्धावाचनाचा आनंद आणि पुस्तकाशी असलेल्या नात्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत ‘जॉय ऑफ रीडिंग’ या संकल्पनेवर आधारित खुली छायाचित्र स्पर्धा १३ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत घेतली जाणार आहे. या स्पर्धेतील पहिल्या क्रमांकाच्या विजेत्याला ३१ हजार रुपये, दुसऱ्या क्रमांकासाठी २१ हजार रुपये, तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तर दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिके काढली जाणार असून त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे पारितोषिकेही दिली जाणार आहेत. स्पर्धकांना १३ ते १७ डिसेंबर या कालावधीत छायाचित्रे ‘director@nbtindia.gov.in’ किंवा ‘nccl@nbtindia.gov.in’ या ई-मेलवर पाठवता येतील, अशी माहिती राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे संचालक युवराज मलिक यांनी दिली..लेखकांना मिळणार ‘पुस्तक प्रकाशना’ची संधी पुणे पुस्तक महोत्सवात लेखकांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी स्वतंत्र दालन विकसित करण्यात येणार आहे. या दालनात लेखक आणि प्रकाशकांना विनामूल्य स्वरूपात पुस्तकांचे प्रकाशन करता येणार आहे. पुस्तक प्रकाशन करण्यासाठी संबंधितांनी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाकडे १० डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे, अशी माहिती महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.