पुणे

Pune Book Festival 2025 : पुणे पुस्तक महोत्सवात छायाचित्र प्रदर्शन, स्पर्धा व पुस्तक प्रकाशनाची अनोखी मेजवानी

Book festival : पुणे पुस्तक महोत्सवात लेखकांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी स्वतंत्र दालन विकसित करण्यात येणार आहे. या दालनात लेखक आणि प्रकाशकांना विनामूल्य स्वरूपात पुस्तकांचे प्रकाशन करता येणार आहे. पुस्तक प्रकाशन करण्यासाठी संबंधितांनी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाकडे १० डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे, अशी माहिती महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी दिली.
Pune Book Fai 2025

Pune Book Fai 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या वतीने पुणे पुस्तक महोत्सवात छायाचित्रकारांसाठी छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. १४ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयातच छायाचित्र प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
festival
Book
marathi books

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com