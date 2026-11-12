Pune Bribe Case : सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी लाच मागणाऱ्या मंडल अधिकाऱ्यावर गुन्हा

पुणे - खरेदी केलेल्या जमिनीची सातबारा उताऱ्यावर आणि फेरफारमध्ये नोंद करण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी घोटावडे (ता. मुळशी) येथील मंडल अधिकाऱ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पौड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .रोहिणी शशांक गुप्ते (वय ५७, रा. सदाशिव पेठ) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्यांना तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणी एका ४० वर्षीय तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. ‘एसीबी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराने केमसेवाडी येथील खरेदी केलेल्या दोन क्षेत्रांची सातबारा व फेरफारवर नोंद केली होती..या कामासाठी स्वतःसाठी व तलाठ्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे दोन नोंदींचे २० हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी गुप्ते यांनी केली होती. तक्रारीची २८ जुलै रोजी पंचासमक्ष पडताळणी केली असता, गुप्ते यांनी स्वतःसाठी पाच हजार रुपये लाचेची मागणी करून ती स्वीकारण्याचे मान्य केल्याचे निष्पन्न झाले..त्यानुसार गुरुवारी (ता. १२) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक सतीश वाळके, पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर, अशोक गवारी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.