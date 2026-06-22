पुणे

पुण्यातील ‘बीआरटी’ होणार हद्दपार

पुण्यातील ‘बीआरटी’ होणार हद्दपार
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पुणे, ता. २२ : आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या नावाखाली विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगरदरम्यानचा ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्झिट) मार्ग काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेत मंजुरीसाठी आला, त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पुण्यातील ‘बीआरटी’ पूर्णपणे हद्दपार करण्याची मागणी केली. त्यानुसार स्वारगेट-कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कार्यवाही पुढील आठ दिवसांत करा, असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सातारा रस्ता, नगर रस्ता, हडपसर रस्ता आणि आळंदी रस्त्यावर टप्प्याटप्प्याने ‘बीआरटी’ सुरू झाली. यातील सोलापूर रस्त्यावरील बहुतांश ‘बीआरटी’ मार्ग काढून टाकला आहे. त्यानंतर नगर रस्त्यावरील जवळपास निम्मा ‘बीआरटी’ मार्गही काढला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगरदरम्यानचा ‘बीआरटी’ मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास महापालिका प्रशासनानेही सकारात्मक अभिप्राय दिला असून, ‘बीआरटी’ काढल्याने आळंदी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि दोन अतिरिक्त लेन खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध होतील, असे अभिप्रायात नमूद केले होते.

‘बीआरटी’ काढण्याची उपसूचना :
महापालिकेच्या मुख्यसभेत आळंदी रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ काढण्याचा प्रस्ताव आला. त्यावर निर्णय होत असताना हा निर्णय घेण्यापूर्वी पीएमपीच्या संचालक मंडळाचा अभिप्राय घ्यावा, अशी सूचना नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी केली. त्यात आणखी वेळ जाईल. संचालक मंडळ मान्यता देईल, या भरवशावर ‘बीआरटी’ मार्ग काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे मेट्रोच्या कामामुळे स्वारगेट ते कात्रज बीआरटी मार्ग काढावा लागणार आहे, असे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले. त्याचवेळी नगर रस्त्यावरील उर्वरित ‘बीआरटी’ काढून टाकावी, अशी मागणीही आली. त्यामुळे स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ काढून टाकावी, अशी उपसूचना सर्वपक्षीय नेत्यांनी मंजूर केली.

‘‘आळंदी रस्त्यासह स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय मुख्यसभेत घेतला आहे. आषाढी वारीपूर्वी हे रस्ते मोठे केले जातील.’’
- गणेश बिडकर, सभागृह नेते

‘‘आळंदी मार्गावरील ‘बीआरटी’मुळे वारीमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आषाढी वारीपूर्वी पुढील आठ दिवसांत बीआरटी मार्ग प्रशासनाने काढून टाकावा.’’
- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे

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