पुण्यातील बुधवार पेठेत सपना बिल्डिंगमध्ये पोलिसांचा छापा... समोर जे दिसलं ते धक्कादायक, २ जणांना अटक

Pune Budhwar Peth Raid: शहरातील बुधवार पेठ परिसरात वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने कारवाई करत दोन बांगलादेशी पीडित महिलांची सुटका केली. या प्रकरणात एका बांगलादेशी महिलेसह एका पुरुषाला पोलिसांनी अटक केली आहे..सपना बिल्डिंगमध्ये सापळा रचून कारवाईपोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, बुधवार पेठेतील सपना बिल्डिंगमध्ये बांगलादेशी महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात असल्याची माहिती समोर आली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचला. त्यानंतर संबंधित ठिकाणी छापा टाकून दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली..Nagpur Crime: मारण्यासाठी आलेल्या युवकाचाच खून;तिघांविरुद्ध गुन्हा.दोन आरोपींना अटकया कारवाईदरम्यान पोलिसांनी एका 39 वर्षीय महिलेला आणि रणजित गदाधर पात्रा (वय 42) याला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एका बांगलादेशी महिलेचा समावेश आहे..गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने ही कारवाई करत बुधवार पेठेतील वेश्याव्यवसायासंदर्भात मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई केली. या कारवाईत दोन बांगलादेशी पीडित महिलांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Pune Crime : राजगड तालुक्यात नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती टळली; अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न, आरोपीने लाईट बंद केली अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.