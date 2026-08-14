पुणे

पुण्यातील बुधवार पेठेत सपना बिल्डिंगमध्ये पोलिसांचा छापा... समोर जे दिसलं ते धक्कादायक, २ जणांना अटक

Crime Branch Raids Budhwar Peth, Two Bangladeshi Women Rescued : पुण्यातील बुधवार पेठेतील सपना बिल्डिंगमध्ये गुन्हे शाखेने छापा टाकून दोन बांगलादेशी पीडित महिलांची सुटका केली असून, एका महिलेसह रणजित पात्राला अटक केली.
Pune Budhwar Peth Raid

Pune Crime Branch Raids Budhwar Peth, 2 Bangladeshi Women Rescued

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Pune Budhwar Peth Raid: शहरातील बुधवार पेठ परिसरात वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने कारवाई करत दोन बांगलादेशी पीडित महिलांची सुटका केली. या प्रकरणात एका बांगलादेशी महिलेसह एका पुरुषाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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