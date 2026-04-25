Pune News: बिल्डरविरोधात नगरसेवक आक्रमक; गृहप्रकल्पांना पाणी पुरवठा करत नसल्याने कारवाईची मागणी

पुणे: बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गृहप्रकल्पांना पाणी पुरवठा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही बांधकाम व्यावसायिक त्याचे पालन करत नसल्याचे सांगत अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची आक्रमक भूमिका नगरसेवकांनी घेतली. याबाबत ठोस धोरण करून त्याची कार्यवाही करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली..महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील पाणी टंचाईचा प्रश्न मांडला. महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकच संबंधित सोसायट्यांना पाणी पुरवठा करेल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात. मात्र, त्याचे पालन करत नाही, अशा किती बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केली आहे, असा प्रश्न नगरसेवक सचिन दोडके यांनी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला..दोडके म्हणाले, ''महापालिकेचे पाणी पोचू शकत नाही, तोपर्यंत संबंधित बिल्डर स्वखर्चाने पाणी देण्याचे शपथपत्र महापालिकेस देतो. दरम्यान, ताबा मिळाल्यानंतर पाणी पुरविण्याबाबत बिल्डर हात झटकतात. त्यामुळे सोसायट्यांना टँकरसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे पाण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देऊनही गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठा न करणाऱ्या बिल्डरांवर किती कारवाई केली ज्यांनी शपथपत्राचे उल्लंघन केले आहे..त्यांच्याकडून टँकरची बिले वसूल करून त्यांना दणका द्यावा.'' या चर्चेत नगरसेवक अरविंद शिंदे, पृथ्वीराज सुतार यांनीही सहभाग घेतला. महापालिकेचे हमीपत्र पाहून नागरिक फ्लॅट घेतात. त्यामुळे जेथे महापालिकेचे पाणी नाही, तेथे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी विकसकांची असतांना त्यांच्याकडून पाणी दिले जात नसतानादेखील भोगवटा पत्र दिले जाते. आता पर्यंत अशा किती विकसकांवर कारवाई केली ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी याबाबत खुलासा केला. पावसकर म्हणाले, ''पुण्याची व्याप्ती आता ५०० चौरस किलोमीटरपर्यंत गेली असून, पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आहे. 'अमृत' योजना आणि समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम नवीन गावांमध्ये पाच ठिकाणी सुरू आहे. मात्र, हे जाळे पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे..प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बिल्डरांनी महापालिकेकडे दिलेली पाणी पुरवठ्याची हमीपत्रे आता महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खरी परिस्थिती कळेल. तसेच, जे बिल्डर नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन नवीन धोरण निश्चित करत आहे.''.धोरण सादर करण्याचे महापौरांचे आदेशबांधकाम व्यावसायिकाकडून सोसायट्यांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत सभागृहातील नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेची दखल घेत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनास कडक शब्दांत आदेश दिले. महापौर नागपुरे म्हणाल्या, ''पाणीपुरवठा आणि बिल्डरांच्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत प्रशासनाने आतापर्यंत काय केले आणि भविष्यात काय करणार, याचे संपूर्ण धोरण तयार करून सभागृहासमोर ठेवावे.''.