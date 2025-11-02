Pune Accident : भरधाव कारच्या भीषण अपघातात दोन युवक जागीच ठार, एक गंभीर जखमी; बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ पहाटेची दुर्घटना

पुणे : शहरात रविवारी (ता. २) पहाटे पाचच्या सुमारास बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ भरधाव कारने मेट्रोच्या कामासाठी उभारलेल्या खांबाला जोरदार धडक दिल्याने दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ड्रंक अँड ड्राईव्हची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात घडला. मृतांची नावे यश भंडारे (वय २५, रा. पिंपरी) आणि ऋतिक भंडारे (वय २५, रा. पिंपरी) अशी असून, दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत. अपघातात गंभीर जखमी झालेला खुशवंत तेजवानी (वय २५, मूळ रा. बीड) सध्या ससून रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) व्हेंटिलेटरवर उपचार घेत आहे. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.\\.Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटेच्या सुमारास पोलो कार ही वेगात पिंपरीच्या दिशेने जात असताना चालकाचा कारवरील ताबा सुटला. त्यामुळे कार थेट मेट्रो प्रकल्पाच्या खांबाला जाऊन आदळली. अपघात इतका भीषण होता की, कारचा चक्काचूर झाला..पोलिस आणि अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले आहेत. याप्रकरणी कोरेगाव पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास कोरेगाव पार्क पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.