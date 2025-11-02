पुणे

Pune Accident : भरधाव कारच्या भीषण अपघातात दोन युवक जागीच ठार, एक गंभीर जखमी; बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ पहाटेची दुर्घटना

Fatal Car Crash Near Bund Garden Metro Station : पुण्यातील बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ भरधाव कारने खांबाला धडक दिल्याने पिंपरी येथील दोन २५ वर्षीय युवकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला असून 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'ची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात रविवारी (ता. २) पहाटे पाचच्या सुमारास बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ भरधाव कारने मेट्रोच्या कामासाठी उभारलेल्या खांबाला जोरदार धडक दिल्याने दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ड्रंक अँड ड्राईव्हची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

