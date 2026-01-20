Pune Crime News : पुण्यातील दरोड्याच्या तपासाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष; दिलीप खेडकर यांचा गंभीर आरोप

पुणे : "आमच्या घरी झालेली फक्त चोरी नव्हती, तर संगनमताने टाकलेला दरोडा होता. दुसऱ्या देशातील चोरट्य़ांनी पुण्यात येऊन केलेली चोरी, हा गंभीर प्रकार आहे. चोरट्य़ांकडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करून, पोलिसांना सर्व पुरावे तत्काळ देऊनही पोलिसांनी जाणीवपूर्वक या प्रकरणाच्या तपासाकडे दुर्लक्ष केले, असा गंभीर आरोप निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी दिलीप खेडकर यांनी पुणे पोलिसांवर केले..बडतर्फ प्रशासकीय अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या औंध येथील नॅशनल हौसिंग सोसायटीतील बंगल्यामध्ये दरोड्याची घटना नुकतीच घडली होती. खेडकर यांचे कुटुंबीय, नोकर यांना बेशुद्ध करून चोरी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेत पोलिसांच्या उदासीनतेची माहिती दिली. .माेठी चाेरी! 'राहुरीतील सराफा दुकान फाेडले'; ३२ तोळे सोने, ३० किलो चांदीच्या दागिन्यांसह ६० लाखांचा ऐवज चोरीस.खेडकर म्हणाले, "राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेने पडताळणी केलेल्या हिकमत शाही या व्यक्तीला घरामध्ये काम करण्यासाठी ठेवले होते. त्याच्यासह १५ ते २० जणांनी पूर्वनियोजित कट केला. आम्हाला गुंगीचे औषध देऊन चोरी केली. पाच दिवस आम्ही मृत्यूशी झुंज देत होतो. आम्हाला दिलेले औषध कुठेही मिळत नाही..त्यामुळे हे औषध आरोपीने कोठून आणले, आरोपीबाबतची सविस्तर माहिती, कागदपत्रे देऊनही पोलिसांनी तपास केला नाही. त्यामुळे आरोपी नेपाळमध्ये पळून गेले. हा प्रकार चोरीच्या उद्देशाने झाला नव्हता. आम्ही राजकीय व सामाजिक क्षेत्रामध्ये सक्रिय होत आहोत. त्यामुळे देखील आमच्या कुटुंबाला संपविण्याचा घाट घातला जाऊ शकतो. तसेच दुसऱ्या देशातील लोकांनी येऊन जीवघेण्या पद्धतीने चोरी करणे हा शहराच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारे आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.