Pune Crime News : पुण्यातील दरोड्याच्या तपासाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष; दिलीप खेडकर यांचा गंभीर आरोप

Pune robbery : पूजा खेडकर यांच्या औंध येथील बंगल्यातील दरोडा हा संगनमताने टाकलेला जीवघेणा हल्ला असून पुणे पोलिसांनी तपासात दुर्लक्ष केल्याचा आरोप दिलीप खेडकर यांनी केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : "आमच्या घरी झालेली फक्त चोरी नव्हती, तर संगनमताने टाकलेला दरोडा होता. दुसऱ्या देशातील चोरट्य़ांनी पुण्यात येऊन केलेली चोरी, हा गंभीर प्रकार आहे. चोरट्य़ांकडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करून, पोलिसांना सर्व पुरावे तत्काळ देऊनही पोलिसांनी जाणीवपूर्वक या प्रकरणाच्या तपासाकडे दुर्लक्ष केले, असा गंभीर आरोप निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी दिलीप खेडकर यांनी पुणे पोलिसांवर केले.

