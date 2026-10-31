पुण्यात घरफोडीच्या घटनांत सात लाखांचा ऐवज लंपास

पुणे, ता. ३१ ः शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत घरफोडीच्या दोन घटनांमध्ये चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे सात लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. आंबेगाव आणि लोहगाव परिसरात या घटना घडल्या. दरम्यान, हडपसरमधील सोसायटीच्या आवारातील मंदिरात शिरलेल्या चोरट्यांनी दानपेटी फोडून २० हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली.
आंबेगावातील टेल्को कॉलनी परिसरातील त्रिमूर्ती प्रेस्टीज सोसायटीतील सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ४० हजार रुपयांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने असा चार लाख ७६ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. याबाबत एका तरुणाने आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तक्रारदार आणि त्यांचे कुटुंबीय बाहेरगावी गेले होते. ही संधी साधून चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. शयनगृहातील कपाटातून रोकड, दागिने चोरून नेले. शुक्रवारी (ता. ३०) कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर घरफोडीचा प्रकार उघडकीस आला. पोलिस उपनिरीक्षक युवराज शिंदे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
लोहगावमध्ये सव्वादोन लाख लंपास
लोहगावमधील संतनगर परिसरातील एका सोसायटीतील सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी कपाटातील ४२ हजार रुपयांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने असा दोन लाख २६ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. याबाबत सदनिकाधारकाने लोहगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संतोष शिंदे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
मंदिरातील दानपेटी फोडून चोरी
हडपसरमधील कुबेरा विहार सोसायटीच्या आवारातील गणेश मंदिरात शिरलेल्या चोरट्यांनी दानपेटीचे कुलूप तोडून २० हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली. याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. शुक्रवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी सोसायटीच्या आवारातील भिंतीवरून उडी मारून मंदिरात प्रवेश केला. त्यानंतर दानपेटीचे कुलूप तोडून त्यातील रोकड घेऊन ते पसार झाले. याबाबत सोसायटीतील रहिवाशाने हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिस कर्मचारी एन. टी. किर्वे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
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