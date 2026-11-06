Pune Crime: पुण्यात व्यावसायिकावर गोळीबार करून २२ तोळ्यांचे सोने लुटले; उत्तर प्रदेशातील टोळीला मकोका

पुणे: शिरसवडी (ता. हवेली) येथे व्यावसायिकावर पिस्तुलातून गोळीबार करून २२ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील टोळीतील तिघा आरोपींना लोणीकंद पोलिसांनी अटक केली. य टोळीविरुद्ध पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई केली आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.अविनाश कृष्णचंद्र त्रिपाठी (वय ४३, रा. बकोरी, ता. हवेली; मूळ रा. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश), महम्मद शोएब वसीम खान सिद्दीकी (वय ३६) आणि सुरेंद्र रामचंद्र पाल (वय ३२, दोघे रा. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाडेबोल्हाई चौकातील कार्यालय बंद करून मोटारीने घरी निघालेल्या व्यावसायिकावर पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आला होता. .आरोपींनी त्यांना गंभीर जखमी करून गळ्यातील ११ लाख रुपये किमतीच्या २२ तोळे वजनाच्या दोन सोनसाखळ्या लुटल्या होत्या. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे तिन्ही आरोपींना उत्तर प्रदेशातून अटक केली. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनीता रोकडे यांच्या पथकाने हा तपास केला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... टोळीप्रमुख अविनाश त्रिपाठी याच्याविरुद्ध शिक्रापूर, कोरेगाव पार्क, हडपसरसह लखनौ आणि बाराबंकी येथे खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, अपहरणासह ‘गँगस्टर अॅक्ट’नुसार गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच, सिद्दीकी व पाल यांच्यावरही जबरी चोरी आणि अपहरणाचे गुन्हे नोंद आहेत. ही टोळी आर्थिक फायद्यासाठी संघटित गुन्हेगारी करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.