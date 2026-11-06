पुणे

Pune Crime: पुण्यात व्यावसायिकावर गोळीबार करून २२ तोळ्यांचे सोने लुटले; उत्तर प्रदेशातील टोळीला मकोका

Businessman Shot and Robbed of 22 Tola Gold in Pune: व्यावसायिकावर पिस्तुलातून गोळी झाडली, २२ तोळे सोने लुटले; लोणीकंद पोलिसांची मोठी कारवाई
Shirsvadi Firing Case Pune Police Arrest Three UP Gang Members for Robbing 22 Tola Gold Worth 11 Lakh Rupees

Shirsvadi Firing Case Pune Police Arrest Three UP Gang Members for Robbing 22 Tola Gold Worth 11 Lakh Rupees

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: शिरसवडी (ता. हवेली) येथे व्यावसायिकावर पिस्तुलातून गोळीबार करून २२ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील टोळीतील तिघा आरोपींना लोणीकंद पोलिसांनी अटक केली. य टोळीविरुद्ध पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई केली आहे.

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