कचरा वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नागरिक त्रस्त
घोरपडी, ता. १७ : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कचरा वाहतूक व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कचरा उचलणारी आणि वाहतूक करणारी वाहने कचरा झाकून न नेता थेट रस्त्यावरून धावतात. यामुळे कचरा उडून नागरिकांच्या अंगावर पडतो, तसेच रस्त्यावर सांडतो. परिणामी परिसरात दुर्गंधीसह अस्वच्छता पसरत आहे.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतून जाणाऱ्या अनेक कचरा वाहनांना झाकण किंवा ताडपत्री नसल्याचे चित्र दररोज पाहायला मिळत आहे. वेगात धावणाऱ्या या वाहनांमधून कचरा उडून रस्त्यावर पडतो. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे अनेक कचरा वाहने बिना नंबर प्लेटची असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत ही वाहने भरधाव वेगाने चालविली जात असल्याने अपघाताचा धोकादेखील वाढला आहे. कचरा वाहतूक ही सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित बाब असताना, संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. या प्रकाराबाबत नागरिकांनी वारंवार पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अधिकारी फोन उचलत नाहीत.
कचरा वाहतूक करताना वाहने झाकणे, वेगमर्यादा पाळणे, नंबर प्लेट बंधनकारक करणे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या या बेजबाबदारपणावर योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे.
- रूपाली कवडे, स्थानिक नागरिक
