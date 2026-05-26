Pune Municipal Corporation: आयुक्त संतापले! पुण्यातल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

Pune Latest News: जनगणनेचे काम १४ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असताना काही कर्मचारी या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले. शहरातील १५ पैकी ५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी काम झाल्याने मंगळवारी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. .महापालिका आयुक्त राम यांनी पाच परिमंडळाचे उपायुक्त, १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त यांची आज बैठक घेऊन जनगणना कामकाजाचा आढावा घेतला. पुणे महापालिका क्षेत्रातील ६० टक्के प्रगणक गटांचे घरोघरी जाऊन माहिती संकलनाचे काम सुरु झाले आहे, पण उर्वरित ४० टक्के काम अद्याप सुरू न झाल्याने आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये नगर रस्ता, येरवडा-वाघोली, ढोले पाटील रस्ता, औंध-बाणेर आणि सिंहगड रस्ता या पाच कार्यालयाच्या हद्दीत ५० टक्केही काम पूर्ण झाले नसल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात कर्मचारी संघटनेच्या 'या' मागण्या सरकार का स्वीकारत नाही? OPS बाबत महत्त्वाची माहिती....त्यावर आयुक्तांनी संताप व्यक्त करून या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. या ढिसाळपणाबद्दल आयुक्तांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील दोन दिवसांत ११ हजार गटांचे काम ऑनलाइन ॲपद्वारे १०० टक्के सुरू करण्याची तंबीही आयुक्तांनी दिली आहे. याचा रोज आढावा घेतला जाणार आहे..Ghodegaon Acting Competition: घोडेगाव येथे कलासारथी कला मंचतर्फे अभिनय स्पर्धा व कलावंत मेळावा; जिल्ह्यातील कलावंतांचा उत्स्फूर्त सहभाग.दांडगेबहाद्दरांवर फौजदारी गुन्हे!अनेक शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आदेश मिळूनही कामावर हजर झालेले नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना तातडीने रुजू करून घ्यावे, अन्यथा त्यांनी जनगणना कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर केली असे गृहीत धरून त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, संबंधित कार्यालय प्रमुखांना अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यास कळविण्यात आले आहे. ज्या शासकीय कार्यालय प्रमुखांनी अद्याप आपल्या कर्मचाऱ्यांना जनगणना कामासाठी कार्यमुक्त केलेले नाही, त्यांना त्वरित या कामासाठी सोडावे अशी सूचना आयुक्तांनी केली.."जनगणना हे राष्ट्रीय महत्त्वाचे आणि सर्वोच्च प्राधान्याचे काम आहे. यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. अधिकारी असो की कर्मचारी, प्रत्येकाने आपली जबाबदारी वेळेत पूर्ण करावी, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल."- नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.