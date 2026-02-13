Pune Crime : पुण्यात सोनसाखळी चोरांचा धुमाकू; सिंहगड रस्त्यावर ९० हजारांचे मंगळसूत्र लंपास

पुणे : शहरात दुचाकीवरून येत पादचारी महिलांचे दागिने हिसकावणाऱ्या चोरट्यांनी पुन्हा उच्छाद मांडला आहे. सिंहगड रस्ता परिसरात ९० हजारांचे मंगळसूत्र हिसकावून चोरटे पसार झाले, तर विश्रांतवाडीतील अशाच एका घटनेत पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे..Latest Marathi News Live Update : दिवसभरात देश-विदेशात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर .सिंहगड रस्ता भागातील सनसिटी रस्त्यावर गुरुवारी (ता. १२) दुपारी ही घटना घडली. एक महिला (वय ५६)घराजवळील रस्त्यावरून जात असताना दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ९० हजार रुपयांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. महिलेने आरडाओरडा केला; मात्र चोरटे पसार झाले. याप्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, विश्रांतवाडीतील आळंदी रस्त्यावरही अशाच प्रकारे ज्येष्ठ महिलेचे ४० हजार रुपयांचे मंगळसूत्र हिसकावण्याची घटना घडली. ही ज्येष्ठ महिला ११ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास म्हस्के वस्तीमधील भाजी मंडईत खरेदीसाठी आली होती. त्यावेळी दुचाकीस्वार चोरट्याने महिलेचे दागिने हिसकावून पळ काढला. या प्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि दुचाकीच्या क्रमांकाच्या आधारे आरोपी मुकेश बाबूलाल राठोड (वय २२, रा. पूर्णा, जि. परभणी, मूळ रा. राजस्थान) याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.