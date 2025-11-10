पुणे

Pune Crime : कोथरूडमध्ये दुचाकीस्वारांनी तरुणाची सोनसाखळी हिसकावली; ५० हजारांचा ऐवज लंपास

Chain Snatching in Kothrud, Pune : पुण्यातील कोथरूड येथे चांदणी चौक ते वारजेकडे जाणाऱ्या सेवा रस्त्यावर 'पीएमपी' बसथांब्याजवळ दुचाकीवरील दोघांनी एका पादचारी तरुणासोबत वाद घालून त्याची ५० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी हिसकावली.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पायी जात असलेल्‍या ३३ वर्षीय तरुणासोबत दुचाकीवरील दोघांनी वाद घातला व त्‍याची ५० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी हिसकावली.

