Pune Crime : पुण्यात दुचाकीस्वार चोरट्यांचा धुमाकूळ; महिलेसह तिघांचे दागिने लंपास

Series of Chain Snatching Incidents in Pune : पुण्यातील चंदननगर, सहकारनगर आणि हडपसर परिसरात दुचाकीस्वार चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्रासह तिघांचे दागिने हिसकावले, पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील चंदननगर, सहकारनगर आणि हडपसर परिसरात दुचाकीस्वार चोरट्यांनी एका महिलेसह तिघांचे दागिने हिसकावून नेल्याच्या घटना घडल्या. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

