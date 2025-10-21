Pune Crime : पुण्यात दुचाकीस्वार चोरट्यांचा धुमाकूळ; महिलेसह तिघांचे दागिने लंपास

पुणे : शहरातील चंदननगर, सहकारनगर आणि हडपसर परिसरात दुचाकीस्वार चोरट्यांनी एका महिलेसह तिघांचे दागिने हिसकावून नेल्याच्या घटना घडल्या. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..ज्येष्ठ महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावले नरक चतुर्दशीच्या दिवशी २० ऑक्टोबर रोजी पहाटे दर्शनासाठी मंदिरात निघालेल्या एका ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील एक लाख दहा हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावले. ही घटना वडगाव शेरी परिसरातील जुना मुंढवा रस्त्यावर रिलायन्स मार्टसमोर घडली. या प्रकरणी खराडीतील एका ज्येष्ठ महिलेने (वय ६६) चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune Crime: पारगाव कारखाना पोलिसांची उल्लेखनिय कामगिरी; पावणेपाच लाखाचे गहाळ २५ मोबाईल मुळ मालकांना दिले परत.सहकारनगरमध्ये सोनसाखळी हिसकावली दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने एका व्यक्तीची एक लाख २० हजार रुपयांची सोनसाखळी हिसकावून नेली. ही घटना सहकारनगर भागातील श्रीराम सोसायटीजवळ रविवारी (ता. १९) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी संजीवनी सोसायटीतील ५२ वर्षीय व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तरुणाची सोनसाखळी चोरी कामात व्यस्त असताना चोरट्याने तरुणाची गळ्यातील सोनसाखळी चोरून नेल्याची घटना हडपसर परिसरातील शेवाळवाडी येथे घडली. याप्रकरणी शेवाळवाडीतील एका ३२ वर्षीय तरुणाने हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.