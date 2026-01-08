Pune Crime : चंदननगरमध्ये गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; २५ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त; सराईत गुन्हेगार अटकेत!

पुणे : गुन्हे शाखेने चंदननगर परिसरात मॅफेड्रॉन (एमडी) विक्री करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. आरोपीकडून सुमारे २५ लाख रुपये किमतीच्या १२० ग्रॅम एमडीसह इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..रतननाथ मोहननाथ योगी (वय ४२, रा. सोपाननगर, वडगावशेरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तो मूळचा राजस्थानचा रहिवासी आहे. वडगावशेरी रस्त्यावरील सोपाननगर भागात एका आइस्क्रीम फॅक्टरीजवळील फार्महाऊसमध्ये आरोपी रतननाथ योगी हा मेफेड्रोनची विक्री करत आहे, अशी माहिती पोलिस अंमलदार संदीप देवकाते यांना खबऱ्याकडून मिळाली. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी क्रमांक दोनच्या पथकाने सापळा रचून आरोपीला शिताफीने ताब्यात घेतले..Pune: सहा स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ६० नव्या गाड्या अन्...; पुणे लोकल नेटवर्कचा कायापालट होणार, प्रवाशांना मोठा दिलासा.झडतीदरम्यान आरोपीच्या ताब्यातून मेफेड्रोन अमली पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा, मोबाईल आणि रोकड असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चंदननगर पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे आणि सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड, सहाय्यक निरीक्षक नितीनकुमार नाईक, पोलिस उपनिरीक्षक अस्मिता लाड तसेच राजस शेख, संदीप जाधव, पृथ्वीराज पांडुळे, सुनील महाडीक, गणेश गोसावी, अमोल जगताप, संदीप देवकाते, दिनेश बास्टेवाड, महेश बोराडे व शुभांगी म्हाळसेकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.