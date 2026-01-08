पुणे

Pune Crime : चंदननगरमध्ये गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; २५ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त; सराईत गुन्हेगार अटकेत!

Chandan Nagar MD Drug Seizure : चंदननगर परिसरात गुन्हे शाखेने कारवाई करत सुमारे २५ लाख रुपये किमतीचे मेफेड्रोन जप्त केले आहे. या प्रकरणी सराईत आरोपीला अटक करून एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Crime Branch Busts Mephedrone Racket in Chandan Nagar



सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गुन्हे शाखेने चंदननगर परिसरात मॅफेड्रॉन (एमडी) विक्री करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. आरोपीकडून सुमारे २५ लाख रुपये किमतीच्या १२० ग्रॅम एमडीसह इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

