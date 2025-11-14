पुणे

Chandani Chowk Road : नवले पूल अपघातानंतर प्रशासन खडबडून जागे! चांदणी चौक- बावधनमधील तीव्र उतार करणार कमी

PMC Focuses on Reducing Road Slopes : नवले पुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने चांदणी चौक आणि बावधन खुर्द येथील तीव्र उताराचे रस्ते तत्काळ विकसित करून त्यांचा उतार कमी करण्यावर आणि अपघातप्रवण क्षेत्र हटवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : चांदणी चौक- बावधन येथील रस्त्यावर असलेला तीव्र उतार तत्काळ कमी करण्यावर भर देण्याबरोबरच अन्य जागांचा ताबा मिळवून तेथील अपघातप्रवण क्षेत्र कमी करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून केले जाणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होण्याची शक्‍यता आहे.

