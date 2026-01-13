Pune News : चतुःश्रृंगी मंदिरासमोर बेघरांचा ठिय्या; शेकोट्यांमुळे प्रदूषणात वाढ आणि भाविकांची सुरक्षितता धोक्यात!

शिवाजीनगर : सेनापती बापट रस्त्यावरील चतुःश्रृंगी देवी मंदिरासमोरील पदपथावर बेघर लोकांनी अतिक्रमण करून तात्पुरता संसार थाटल्याने परिसरात अस्वच्छता व गैरसोयीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चतुःश्रृंगी देवीच्या दर्शनासाठी दररोज राज्याच्या विविध भागांतून हजारो भाविक मंदिरात येतात. मात्र, मंदिर परिसरात बेघर लोक भाविकांच्या मागे लागून पैसे मागत असल्याने अनेक नागरिक त्रस्त झाले आहेत..मंदिरासमोरील पदपथावर झोपणे, अस्वच्छ अंथरूण-पांघरूण टाकणे, शिळे अन्न व कचरा जागोजागी साचलेला दिसून येतो. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून पदपथावरून चालणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे बेघर लोक साड्या, चिध्या व कचरा जाळून शेकोटी पेटवतात. या धुरामुळे हवेत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असून परिसरातील रहिवासी, स्थानिक व्यावसायिक व व्यायामासाठी येणारे नागरिक त्रस्त झाले आहेत..Pune Election 2026: शिवसेनेची पुण्यासाठी ब्लू प्रिंट! १२ वैशिष्ट्ये असलेला कृती आराखडा; नीलम गोऱ्हे यांची माहिती.या बेघर लोकांमध्ये असलेली एक महिला नागरिकांवर दमदाटी करत असून परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. पोलिसांनी या महिलेची योग्य ती समज घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. हे लोक व्यावसायिकांच्या दुकानांसमोर झोपत असल्याने व्यवसायावरही परिणाम होत आहे. मंदिरासमोरील विद्युत पोल व डीपी धोकादायक अवस्थेत असून अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिका प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरती कारवाई होत असून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ''बेघर लोकांचे पुनर्वसन करून परिसर मोकळा करावा,'' अशी मागणी स्थानिक रहिवासी जयसिंग सपकाळ व परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे..''पोलिस संरक्षण घेऊन त्या ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, कारवाईनंतर ते पुन्हा त्याच ठिकाणी येऊन बसतात. तेथे पाणी तापवणे, आंघोळ करणे तसेच शेकोटी पेटवण्याचे प्रकारही सुरूच असतात. मंदिर समिती व पोलिसांनी चर्चा करून पूर्णवेळ सुरक्षा रक्षक नेमणे आवश्यक आहे.—राजेंद्र नेवसे, मुकादम, आरोग्य विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.