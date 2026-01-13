पुणे

Pune News : चतुःश्रृंगी मंदिरासमोर बेघरांचा ठिय्या; शेकोट्यांमुळे प्रदूषणात वाढ आणि भाविकांची सुरक्षितता धोक्यात!

Rising Air Pollution Due to Garbage Burning : चतुःश्रृंगी मंदिर परिसरात बेघरांनी पदपथांवर अतिक्रमण केल्याने अस्वच्छता आणि शेकोट्यांमुळे प्रदूषण वाढले असून, भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
Homeless Encroachments Near Chaturshringi Temple Cause Public Distress

Homeless Encroachments Near Chaturshringi Temple Cause Public Distress

समाधान काटे
शिवाजीनगर : सेनापती बापट रस्त्यावरील चतुःश्रृंगी देवी मंदिरासमोरील पदपथावर बेघर लोकांनी अतिक्रमण करून तात्पुरता संसार थाटल्याने परिसरात अस्वच्छता व गैरसोयीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चतुःश्रृंगी देवीच्या दर्शनासाठी दररोज राज्याच्या विविध भागांतून हजारो भाविक मंदिरात येतात. मात्र, मंदिर परिसरात बेघर लोक भाविकांच्या मागे लागून पैसे मागत असल्याने अनेक नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

