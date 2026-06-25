पुणे

पुण्यात छत्रपती संभाजी महाराजांचे आगळेवेगळे शिल्प; थेट शिल्पकाराकडून 'निर्मितीकथा' ऐकण्याची पुणेकरांना संधी !

'सकाळ' आणि 'इतिहास प्रेमी मंडळाचा' उपक्रम; संभाजी उद्यानात रंगणार 'वारसा दर्शन' कार्यक्रम...
Author of Budhbhushan

Author of Budhbhushan

सकाळ डिजिटल टीम
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रणांगणावर शौर्य गाजवणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांनी 'बुधभूषण' हा राजनीतीवरील ग्रंथ लिहिला. बुधभूषण लिहितानाचे एक वेगळे शिल्प जंगली महाराज (JM) रस्त्यावरील संभाजी उद्यानात साकारण्यात आले आहे. हातात तलवार घेण्याऐवजी लेखणी घेतलेल्या या शिल्पाची गोष्ट जाणून घेण्याची अनोखी संधी आता पुणेकरांना मिळणार आहे.

छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त 'सकाळ', 'इतिहास प्रेमी मंडळ' आणि 'लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन' तर्फे शुक्रवार, २६ जूनला 'वारसा दर्शन' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

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