शिरूर- छत्रपती संभाजीनगर ’ग्रीनफील्ड’ महामार्गावर शिक्कामोर्तब
अवघ्या २ तासांत गाठता येणार पुणे! ----------------------------- - शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफील्ड महामार्गावर शिक्कामोर्तब - सहापदरी महामार्ग, १९२ किमीचा प्रवास होणार सुकर - १४ हजार ८८६ कोटींच्या निधीची अर्थसंकल्पात घोषणा - नव्या मार्गामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र आणखी जवळ येणार -------------------------------------------------- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. ६ : राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी दळणवळण प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. शिरूर (पुणे) ते छत्रपती संभाजीनगर या १९२ किलोमीटर लांबीच्या नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची घोषणा करण्यात आली असून, यासाठी तब्बल १४,८८६ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे आणि संभाजीनगरमधील प्रवासाचे अंतर अवघ्या दोन तासांवर येणार आहे. -- प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये सध्याचा पुणे-अहिल्यानगर-संभाजीनगर हा रस्ता प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या अपघातांमुळे चर्चेत असतो. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राज्य सरकारने पूर्णपणे नवीन ग्रीनफील्ड महामार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गाची एकूण लांबी १९२ किलोमीटर असून वाहनांचा वेग आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा मार्ग सहा पदरी राहणार आहे. भूसंपादन आणि बांधकामासह या प्रकल्पावर साधारण १४,८८६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ग्रीनफील्ड संकल्पना असल्याने हा रस्ता जुन्या रस्त्याचे रुंदीकरण न करता नवीन जमिनीतून जाणार असल्याने वळणे कमी असतील आणि प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी वाचणार आहे. ----------------------- दळणवळणात क्रांती आणि औद्योगिक विकास हा महामार्ग केवळ प्रवासासाठीच नव्हे, तर मालवाहतुकीसाठीही ‘लाइफलाइन’ ठरणार आहे. पुणे-संभाजीनगर थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे पुण्यातील आयटी हब आणि संभाजीनगरमधील ‘ऑरिक सिटी’ यांच्यातील व्यापार या मार्गामुळे अधिक सुलभ होईल. शिरूर आणि अहिल्यानगरच्या परिसरात नवीन उद्योग आणि लॉजिस्टिक पार्क्स उभे राहण्यास मदत होईल. यामुळे शहरांमधील गर्दी टाळून हा मार्ग जात असल्याने इंधनाची मोठी बचत होणार आहे. हा प्रकल्प ’महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ’ किंवा ’राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण’ यांच्या सहकार्याने गतीने पूर्ण करण्याचे संकेतही शासनाने दिले आहेत. या निधीमुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आता वेग मिळणार असून, प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ----- चौकट ----- प्रस्तावित मार्ग कुठून जाणार? ------------------------ जिल्हे : पुणे, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर. तालुके : शिरूर, अहिल्यानगर, नेवासा, पाथर्डी, शेवगाव, पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगर. प्रमुख शहरे : या मार्गावर शिरूर, अहिल्यानगर, नेवासा, देवगड आणि पैठण या शहरांसाठी विशेष प्रवेश आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग असतील. ---------- ---------- कोट --- ‘ग्रीनफील्ड’ महामार्गावर शिक्कामोर्तब केल्याने हा महामार्ग मराठवाड्याच्या विकासासाठी गेमचेंजर ठरेल. १४,८८६ कोटींची ही मोठी गुंतवणूक या भागातील उद्योगांना आणि पर्यटनाला नवी उभारी देईल. - अनंत बोरकर, उपाध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- चिकलठाणा विमानतळ ते वाळूज एमआयडीसी ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’ छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि एमआयडीसी क्षेत्राला जलद कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळ ते वाळूज एमआयडीसी ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’ या प्रकल्पाचीही अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. हा मार्ग शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरील ताण कमी करणारा ठरणार आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील हजारो कामगार, उद्योजक आणि विमानतळाकडे जाणारे प्रवासी यांना सिग्नलमुक्त प्रवास उपलब्ध करून देणे, जालना रोडवरील आकाशवाणी चौक, अमरप्रीत चौक आणि क्रांती चौक यांसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या ठिकाणांहून हा मार्ग वरून (इलेव्हेटेड) जाणार असल्याने, स्थानिक वाहतुकीला अडथळा न येता वेगवान प्रवास शक्य होईल. हा प्रकल्प भविष्यात ‘मेट्रो’ प्रकल्पाच्या आराखड्याशी समांतर असण्याची शक्यता आहे. --------------- प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये ---------------- दोन टप्प्यांत काम : हा मार्ग एकूण दोन टप्प्यांत पूर्ण होईल. टप्पा पहिला : विमानतळ ते महावीर चौक टप्पा दुसरा : महावीर चौक ते वाळूज एमआयडीसी (पंढरपूर परिसर). प्रस्तावित लांबी : उन्नत मार्गाची लांबी २५ ते ३० किलोमीटर असण्याची शक्यता. --------------------------
