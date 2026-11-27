पुणे : घराजवळ आम्हाला खेळण्यासाठी चांगले मैदान मिळत नाही, त्यावेळी सोसायटीतच खेळावे लागते. शाळेकडे जाणारे रस्ते धोकादायक आहेत, पदपथांची दुरवस्था झाली आहे. प्रदूषण, कचऱ्यामुळे शहर घाण दिसते..ही स्थिती बदलायला पाहिजे. त्यासाठी आम्हीही मदत करून महापालिकेने आमचे प्रश्न गांभीर्याने घेऊन त्याचे निराकारण करावे. अशा मागण्या शहरातील विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पुणे महापालिका, पुणे क्लायमेट वॉरियर आणि स्फूर्ती फाउंडेशनतर्फे ‘वॉर्ड वॉच -चांगल्या पुण्यासाठी मुलांची मते’ उपक्रमांतर्गत महापालिकेच्या दहा प्रभाग कार्यालयांमध्ये बालसभा झाल्या..त्यात सुमारे ६० शाळांतील ७०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. प्रत्येक शाळेतील चार विद्यार्थ्यांच्या पथकाने परिसरातील समस्यांसह उपाययोजना थेट महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांपुढे मांडल्या. मुलांनी सुरक्षित पदपथ, शाळांजवळील वाहतूक नियंत्रण, खेळण्यासाठी मैदाने, झाडे आणि टेकड्यांचे संरक्षण, नदी-नाल्यांचे प्रदूषण रोखणे, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन, स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि नियमित बससेवेची मागणी केली. पावसाळ्यातील पूरस्थिती, उन्हाळ्यातील उष्णतेच्या लाटा आणि पाणीटंचाईचाही मुद्दा मांडला..यासंदर्भात महापौर मंजुषा नागपुरे म्हणाल्या, “बालसभांमुळे मुलांना शहराच्या जडणघडणीत सहभागी होता येईल. त्यांच्या समस्या तपासून कार्यवाही केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या समस्या संबंधित प्रभाग कार्यालयांकडे पाठवून त्यांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.