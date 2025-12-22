पुणे

Christmas Market Pune: नाताळसाठी बाजारपेठ सजली; सजावटीचे साहित्य, आकर्षक भेटवस्तू खरेदीसाठी उत्साह

Pune Christmas Shopping Market: नाताळसाठी पुण्यातील बाजारपेठ झगमगली असून सजावटीच्या साहित्य व भेटवस्तूंना मोठी मागणी आहे. ख्रिसमस ट्री, सांताक्लॉज प्रतिकृती, प्लम केक आणि रोषणाईने शहर नाताळमय झाले आहे.
Pune Christmas decorations market

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
राधिका वळसे पाटील

पुणे : चर्च, मॉल, हॉटेल्स आणि कॅफेबाहेर झगमगणारी विद्युत रोषणाई, केक-पेस्ट्रींनी सजलेल्या बेकऱ्या आणि चौकाचौकांत सांताक्लॉजचे मुखवटे आणि टोप्या विकणारे फेरीवाले यामुळे शहरातील वातावरण नाताळमय झाले आहे. ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी बाजारपेठेत नवनवीन, आकर्षक सजावटीच्या वस्तू दाखल झाल्याने खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढली आहे.

Christmas Festival
pune
christmas
Christmas Celebration

