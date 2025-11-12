पुणे

Pune Weather Update : पुणेकर गारठले! शहरात थंडीचा कडाका वाढला; पारा १३.४ अंशांवर

Pune's Minimum Temperature Drops : ण्यात थंडीचा कडाका वाढला असून किमान तापमान १३.४ अंश सेल्सिअसवर स्थिरावले आहे.
Pune's Minimum Temperature Drops

Pune's Minimum Temperature Drops

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात चांगलाच गारवा वाढला असून, शहरात मंगळवारी किमान तापमान १३.४ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. पुढील दोन ते तीन दिवस किमान तापमान १३ अंशांच्या आसपास स्थिर राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे शहरात थंडीचा कडाका वाढणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Weather
Cold
Winter
Weather Alerts India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com