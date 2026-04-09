Pune Municipal Corporation News: पुण्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने शहरप्रवेशद्वारे, ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थेला नाममात्र भाड्याने जागा आणि महात्मा फुले द्विशताब्दी वर्षानिमित्त वर्षभर प्रबोधन उपक्रमांना स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे : शहराची ओळख अधिक ठळक करण्यासाठी शहराच्या प्रवेशद्वारांवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने प्रवेशद्वार उभे करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. शहरात प्रवेश करताना पुण्याची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि आधुनिक ओळख अधोरेखित होईल, अशा पद्धतीने ही प्रवेशद्वारे उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडण्यासोबतच नागरिकांमध्ये अभिमानाची भावना वृद्धिंगत होईल. या निर्णयानुसार शहराच्या विविध प्रमुख सीमांवर टप्प्याटप्प्याने प्रवेशद्वार उभारले जाणार असून, पुण्याच्या नियोजनबद्ध विकासाला यामुळे चालना मिळणार आहे, असे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. .ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थेसाठी नाममात्र दरात जागानाना पेठेतील ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या दि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेला पुणे महापालिकेची जागा पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र भाड्याने (रुपये एक) देण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने आज मान्यता दिली.नानापेठ येथील घर क्रमांक ८९६, स.नं. १७१/७ या ठिकाणी संबंधित संस्थेला पूर्वीपासून जागा देण्यात आली आहे. तेथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य महाविद्यालय, महात्मा ज्योतिराव फुले मुलींचे हायस्कूल तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले हायस्कूल चालविले जाते. या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या परिसराशी जवळचा संबंध होता. त्यामुळे या संस्थेला महापालिकेची जागा देण्याचा प्रस्ताव उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी दिला होता.या शाळेच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, संस्थेला सेवकांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कोणतेही शासकीय आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण) नियम २०२३ मधील नियम ३(क) अन्वये लोकोपयोगी कार्यासाठी ही जागा देण्यात आली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले यांनी सांगिले..महापालिका करणार महात्मा फुले यांच्या जागर : द्विशताब्दी वर्षानिमित्त उपक्रमसमाजप्रबोधनाचे अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त पुणे महापालिकेतर्फे पुढील वर्षभर प्रेरणादायी उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांसाठी आवश्यक निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या निमित्ताने फुले यांच्या विचारांचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्याख्यानमाला, शैक्षणिक उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन आणि जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत..पुण्याच्या भूमीतूनच फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची क्रांती घडवून आणत भिडे वाडा येथे मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. समाजातील वंचित घटकांसाठी शिक्षण, महिलांसाठी आश्रय, तसेच सामाजिक समतेचा संदेश देणारे त्यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी ठरत आहे. सत्यशोधक समाज स्थापून त्यांनी परिवर्तनाचा मजबूत पाया घातला.फुले यांनी १८७६ साली पुणे महापालिकेचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यांच्या या कार्याला यंदा १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने या उपक्रमांना विशेष ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..पुण्याला छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, महर्षी कर्वे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांसारख्या थोर व्यक्तिमत्त्वांची परंपरा लाभली आहे. या सर्वांच्या विचारांची सांगड घालत नव्या पिढीला सामाजिक भान देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमांतून केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे पुण्यात सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ अधिक व्यापक होईल आणि फुले यांच्या विचारांचा प्रकाश समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास स्थायी समितीत अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.