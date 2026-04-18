Pune Akshaya Tritiya News: अक्षय तृतीयेनिमित्त पुणे मध्यवर्ती भागात वाहतूक बदल; श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता बंद, वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा सल्ला

पुणे : अक्षय तृतीयेनिमित्त रविवारी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात होणारी गर्दी विचारात घेऊन वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आली आहे. मध्यभागातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे..'अक्षय तृतीयेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होते. तसेच भगवान परशुराम जन्मोत्सवानिमित्त दुचाकी फेरी काढण्यात येणार आहे. यावेळी भाविकांची दर्शनासाठी होणारी गर्दी विचारात घेऊन वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..असे असतील बदल ःगर्दी ओसरेपर्यंत मध्यभागातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, लक्ष्मी रस्ता आणि परिसरातील रस्त्यांवर वाहतूक बदल करण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक सेवावगळता पीएमपी बस, तसेच अन्य वाहने पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार आहे..असे असतील पर्यायी मार्ग ःछत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरून स्वारगेटकडे जाणारी वाहतूक जंगली महाराज रस्त्यावरील स. गो. बर्वे चौकातून (माॅडर्न कॅफे) जंगली महाराज रस्ता, झाशीची राणी चौक, डेक्कन जिमखाना, टिळक चौक, टिळक रस्तामार्गे वळविण्यात येणार आहे.महापालिका भवनाकडे जाणाऱ्या पीएमपी बस स. गो. बर्वे चौक, जंगली महाराज रस्ता, झाशीची राणी चौकातून जातील. आप्पा बळवंत चौकातून हुतात्मा चौकाकडे (बुधवार चौक) जाणारा मार्ग वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार आहे. या भागातील वाहतूक बाजीराव रस्त्याने वळविण्यात येणार आहे. लाल महाल चौकातून गणेश रस्त्याकडे जाणारी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे.