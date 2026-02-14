Pune Traffic Police : अवघ्या पाच दिवसांत पाच हजार ट्रीपल सीट चालकांवर कारवाया; एक कोटी तीन लाखांचा दंड वसूल

पुणे : एका दुचाकीवरून तिघे जण प्रवास करणाऱ्यांवर (ट्रिपल सीट) वाहतूक पोलिसांनी चांगलाच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी गेल्या पाच दिवसांत पोलिसांनी व्यापक कारवाई करत तब्बल ५ हजार ३८० दुचाकी चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. १० ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या धडक कारवाईत एक कोटी तीन लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. .दंड भरावाच लागेल! सोलापुरातील १२,२६८ बेशिस्त वाहनचालकांवर खटले, ४३१८ बेशिस्त वाहनचालकांना वॉरंट अन् समन्स; दंड न भरल्यास पोलिस करणार कारवाई.शहर वाहतूक पोलिसांनी शहरातील प्रमुख चौक, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, सिग्नल परिसर तसेच अपघातप्रवण रस्त्यांवर ही विशेष तपासणी मोहीम राबवली. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर अपघाताच्या स्वरूपात जीवितहानीचा धोका वाढतो, असे नमूद करत पोलिसांनी नागरिकांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. .ट्रीपल सीटसह इतर विविध प्रकारचे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर पथक तैनात करण्यात आली आहेत. वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांवर यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.