Pune Traffic Police : अवघ्या पाच दिवसांत पाच हजार ट्रीपल सीट चालकांवर कारवाया; एक कोटी तीन लाखांचा दंड वसूल

Pune traffic police : पुण्यात ट्रिपल सीट दुचाकीस्वारांवर वाहतूक पोलिसांची धडक कारवाई; पाच दिवसांत ५,३८० जणांवर दंडात्मक कारवाई करून एक कोटी तीन लाख रुपयांचा दंड वसूल. नियमभंगाविरुद्ध मोहीम पुढेही सुरू राहणार.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एका दुचाकीवरून तिघे जण प्रवास करणाऱ्यांवर (ट्रिपल सीट) वाहतूक पोलिसांनी चांगलाच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी गेल्या पाच दिवसांत पोलिसांनी व्यापक कारवाई करत तब्बल ५ हजार ३८० दुचाकी चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. १० ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या धडक कारवाईत एक कोटी तीन लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

