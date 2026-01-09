Vote Counting Center Declare : पुण्यातील मतमोजणी केंद्रे जाहीर! तुमच्या भागातील मतमोजणी कोणत्या ठिकाणी होणार वाचा सविस्तर

पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील क्रीडा संकुल, शाळा-महाविद्यालये, सांस्कृतिक केंद्र अशा विविध ठिकाणी मतमोजणी केंद्रे तयार केली आहेत. मतमोजणी केंद्रांची माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने गुरुवारी सायंकाळी जाहीर केली.धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय व नगर रस्ता-वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गतच्या प्रभागांची मतमोजणी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्येच होणार असून, उर्वरित प्रभागांची मतमोजणी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत होणार आहे. .राजकीय पक्षांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सभा आतापर्यंत पुण्यात झाल्या आहेत. तर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा शुक्रवारी पुण्यात होत आहे. याबरोबरच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही सभा पुण्यात होण्याची शक्यता आहे..पुण्यात सभांचा धुरळा उडत असताना निवडणुकीसाठीच्या मतमोजणी केंद्रांची घोषणा महापालिकेने केली नव्हती. अखेर निवडणुकीस आठ दिवस शिल्लक असताना गुरुवारी महापालिकेचे उपायुक्त अरविंद माळी यांनी मतमोजणी केंद्रांची माहिती जाहीर केली..क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रभाग मतमोजणी केंद्रबिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग - बाबूराव सणस मैदानावरील कबड्डी मैदान, सारसबाग.सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - शरदचंद्र पवार ॲकॅडमी ऑफ ई-लर्निंग, वडगाव.कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता.घोले रस्ता-शिवाजीनगर क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - कृषी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर.कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - छत्रपती संभाजी महाराज ई-लर्निंग स्कूल, कात्रज-कोंढवा रस्ता.वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - जिजाऊ मंगल कार्यालय, एसआरपीएफ क्रमांक एक, वानवडी.हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - कर्मवीर सभागृह, साधना विद्यालय, रयत शिक्षण संस्था, हडपसर..येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - राजाराम पठारे स्टेडियम, खराडी.औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - बॅडमिंटन हॉल, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडीकोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ, कोथरूड.भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - रफी अहमद किडवाई माध्यमिक विद्यालय, रामोशी गेट पोलिस चौकीजवळ.वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - पं. दीनदयाळ उपाध्याय शाळा, पौडफाटा.ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक, कोरेगाव पार्क.नगर रस्ता-वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - नगर रस्ता वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालय आवार.धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग - धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय आवार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.