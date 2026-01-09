पुणे

Vote Counting Center Declare : पुण्यातील मतमोजणी केंद्रे जाहीर! तुमच्या भागातील मतमोजणी कोणत्या ठिकाणी होणार वाचा सविस्तर

पुण्यात सभांचा धुरळा उडत असताना निवडणुकीसाठीच्या मतमोजणी केंद्रांची घोषणा महापालिकेने केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील क्रीडा संकुल, शाळा-महाविद्यालये, सांस्कृतिक केंद्र अशा विविध ठिकाणी मतमोजणी केंद्रे तयार केली आहेत. मतमोजणी केंद्रांची माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने गुरुवारी सायंकाळी जाहीर केली.

धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय व नगर रस्ता-वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गतच्या प्रभागांची मतमोजणी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्येच होणार असून, उर्वरित प्रभागांची मतमोजणी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत होणार आहे.

