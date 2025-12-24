Pune Municipal Election : दोन्ही राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसची बैठक; स्थानिक पातळीवर एकत्र येण्याबाबतच्या हालचालींना वेग

पुणे - दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र शहर पातळीवर दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये बैठका सुरू झाल्या आहेत. काही अटींवर काँग्रेसने तयारी दर्शविली असून, पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसने ६८ जागांचा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ७६ जागांचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार) दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आघाडीत एकत्र येण्याबाबतच्या हालचालींना वेग आला आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवर त्यावरून चर्चा सुरू असली, तरी स्थानिक पातळीवर त्या दृष्टीने गेल्या दोन दिवसांपासून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.सोमवारी (ता. २२) रात्री दोन्ही राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या शहर पातळीवरील नेत्यांची एक प्राथमिक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये संभाव्य आघाडीबाबत आणि जागा वाटपाबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये काही गोष्टींवर एकमत झाले असल्याचे कॉंग्रेसमधील सूत्रांकडून सांगण्यात आले..एकत्र येत निवडणूका लढविण्याचा निर्णय घेत असताना राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसमधील इच्छुकांना प्रवेश देणे तातडीने थांबावे. जेणेकरून जागा वाटपाच्या चर्चेमध्ये अडचण येणार नाही, असा मुद्दा कॉंग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मान्यता दिली. त्यानुसार मंगळवारी (ता. २३) कॉँग्रेसमधील माजी नगरसेवकांचा प्रवेश पक्षात होणार होता, तो प्रवेश आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून थांबविण्यात आला.दरम्यान, सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत कॉंग्रेसने ६८ जागांचा, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने (७६) जागांचा प्राथमिक प्रस्ताव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला दिला. त्यावर पुढील बैठकांमध्ये चर्चेला सुरूवात होईल, असेही नेत्यांकडून सांगण्यात आले..काँग्रेसची सावध भूमिकाआघाडीत येण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने दर्शविली असली, तरी काँग्रेसने मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत वरिष्ठ नेत्यांकडून हिरवा कंदील मिळत (ग्रीन सिग्नल) नाही, तोपर्यंत केवळ औपचारिक चर्चेवर भर देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे..ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेगळी भूमिका घेतली, तर अडचण येऊ नये, यासाठी पर्यायांचा विचार केला असल्याचे कॉंग्रेसमधील एका नेत्याने सांगितले. दरम्यान, मंगळवारी रात्री उशिरा पुन्हा तिन्ही पक्षांची एकत्रित बैठक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.