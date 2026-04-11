Pune Crime: पुण्यात खाजगी कोचिंग क्लासमध्ये आठवीतल्या मुलासोबत भयानक कृत्य... प्रायव्हेट पार्टचे फोटोही काढले, ऑफिस बॉयला अटक

पुणे : पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरातील एका खाजगी कोचिंग क्लासमध्ये आठवीत शिकणाऱ्या एका निष्पाप विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. क्लासमधील ऑफिस बॉयने विद्यार्थ्याला स्टोअर रूममध्ये घेऊन त्याच्यावर अनैतिक कृत्य केले आणि त्याच्या खासगी अवयवांचे फोटोही काढले. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला तत्काळ अटक केली असून, पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही घटना मार्केट यार्ड परिसरात असलेल्या एका खाजगी कोचिंग क्लासमध्ये घडली. आठवीत शिकणारा हा विद्यार्थी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या क्लासमध्ये नियमितपणे जायचा. रोजच्या शिकवणीच्या निमित्ताने तो क्लासमध्ये येत असे. मात्र, जानेवारी महिन्यापासून क्लासमधील ३५ वर्षीय ऑफिस बॉय विकास गायकवाड याने विद्यार्थ्याला स्टोअर रूममध्ये एकांतात नेले आणि त्याला अनैसर्गिक स्पर्श करायला सुरुवात केली. एवढेच नाही तर आरोपीने मुलाच्या खासगी भागाचे फोटो काढून त्याला मानसिक त्रासही दिला..घटना घडल्यानंतर हा विद्यार्थी घरी परतल्यावर रडत रडत आई-वडिलांकडे गेला. तो क्लासला जाण्यास पूर्णपणे नकार देत होता. त्याच्या अस्वस्थ वागणुकीमुळे वडिलांना संशय आला. त्यांनी मुलाला सविस्तर विचारपूस केली आणि क्लासमध्ये जाऊनही चौकशी केली. अखेर मुलाने घडलेला सगळा प्रकार आई-वडिलांना सांगितला. मुलाच्या तोंडून ही भयानक माहिती ऐकल्यावर पालकांनी तत्काळ मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली..पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे तातडीने कारवाई केली. विकास गायकवाड या ऑफिस बॉयला अटक करण्यात आली. पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीने मुलावर लैंगिक छळ केला आणि त्याचे फोटो काढले याची पुष्टी मुलाच्या जबानीतून झाली आहे..परिसरात मोठी खळबळही घटना समोर आल्यानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना कोचिंग क्लासेसमध्ये पाठवताना सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. मुलाच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पालक आणि शाळा-क्लास प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे..पुणे पोलिस आयुक्तालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, अशा घटनांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व खासगी शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिल्या आहेत. विकास गायकवाड याच्याकडून आणखी काही माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस चौकशी करत आहेत.