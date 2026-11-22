पुणे : शहर आणि परिसरात थंडीचा जोर वाढला आहे. शनिवारी (ता. २१) यंदाच्या हंगामातील नीचांकी ११.२ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात घट होत असल्याने पहाटे आणि रात्री गारठा वाढला आहे. सकाळी उशिरापर्यंत थंडी जाणवत असल्याने पुणेकरांना हुडहुडी भरत आहे. पुढील दोन दिवस थंडीचा कडाका कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे..गेल्या आठवड्यापासून रात्रीच्या तापमानात सातत्याने घट होत आहे. मध्यरात्रीनंतर थंडीचा प्रभाव वाढतो. पहाटे आणि सकाळी दहापर्यंत हवेत गारवा कायम असतो. त्यामुळे सकाळी व्यायामासाठी आणि फिरण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक स्वेटर, जॅकेट आणि कानटोप्यांचा वापर करत आहेत..शनिवारी शहरात कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसभर आकाश निरभ्र आणि वातावरण कोरडे होते. हवेली, पाषाण, एनडीए आणि सिंहगड रस्ता परिसरात थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवला. तर मगरपट्टा आणि चिंचवड परिसरात तापमान तुलनेने अधिक होते. रविवारी (ता. २२) पुणे आणि परिसरात कमाल तापमान ३२ अंश, तर किमान तापमान १२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.