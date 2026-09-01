Students Blood Drive: स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अनोखा रक्तदान उपक्रम; १०० हून अधिक जणांचा सहभाग

पुणे : नेहमी राजकीय नेते किंवा संस्थांकडून आयोजित होणाऱ्या रक्तदान शिबिरांना फाटा देत, पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधिलकीचा अनोखा आदर्श समोर ठेवला आहे. हॉटेल उद्योजक गणेश खटाणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित या रक्तदान शिबिरात १०० हून अधिक जणांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान केले..नवी पेठेतील गांजवे चौकात असलेल्या 'हॉटेल बिंदूसरा' येथे १ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा उपक्रम पार पडला. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतानाच हॉटेल व्यवसायात यशस्वी झालेले बिंदूसराचे मालक गणेश खटाणे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून त्यांचे मित्र, प्रसिद्ध युट्यूबर आणि रील स्टार जीवन आघाव यांनी या शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. या उपक्रमासाठी महेश नरहरे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. .रक्तदात्यांना 'तुकाराम' पुस्तक भेट या शिबिराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, रक्तदान करणाऱ्या प्रत्येक दात्याला प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या आयुष्यावर आधारित 'तुकाराम' हे पुस्तक भेट म्हणून देण्यात आले. या माध्यमातून केवळ सामाजिक बांधिलकीच जपली गेली नाही, तर तरुणांमध्ये वाचन संस्कृती रुजावी आणि त्यांना प्रेरणा मिळावी यासाठीही हातभार लावण्यात आला.विद्यार्थ्यांनी आयोजित केलेल्या या अभिनव उपक्रमाला आणि त्याला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाला पाहून समाजातील सर्व स्तरांतून या विद्यार्थ्यांचे भरभरून कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.