पुण्यात कंडक्टरचा विक्रम; 8 तास अन् 1 लाख 1 हजार 402 रुपयांची फाडली तिकीटे

पुणे : पीएमपीएमएलच्या बस कंडक्टरने चक्क सकाळच्या 8 तासाच्या शिपमध्ये एका दिवसात 1लाख 1 हजार 402 रुपयांची प्रवाशी तिकिटे फाडण्याचा विक्रम केला आहे. भोसरी बीआरटी डेपोतील कुंदन काळे या कंडक्टरांनी 15 ऑगस्ट आणि रक्षाबंधन या सणाची सार्वजनिक सुट्टी असल्याने प्रवाश्यांची संख्या या दिवशी भरपूर होती. बसच्या रांगेत उभ्या असणाऱ्या प्रवाशांकडून बसमध्ये बसण्याच्या अगोदरच तिकिटे फाडली जातात जेणे करून बस मार्गस्थ झाल्यावर पुढील टप्यात तिकिटे फाडने हे सोईस्कर असते. कुंदन काळे यांनी भोसरी डेपोतील आपली सकाळची 8 तासांची ड्युटीच्या वेळेत प्रवासी तिकिटे फाडून जमा झालेली रक्कम संबंधित पीएमपीएलच्या अधिकारी यांच्याकडे जमा केली. काळे यांनी या अगोदर एकदा 50 हजार रुपये तर, एकदा 55 हजार रुपये तिकीटांचे कलेक्शन केले होते. आता तर चक्क त्यांनी 1 लाख रुपयांच्या वर तिकीट कलेक्शन करण्याचा विक्रमच केला आहे. ही कामगिरी पाहून त्यांचा पिंपरी चिंचवडच्या महापौर राहूल जाधव आणि पीएमपीएल अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अभिनंदन ही केले आहे.

