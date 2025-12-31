PMC Election 2025 : काँग्रेसकडून 50% नव्या चेहऱ्यांना संधी, महाविकास आघाडीत नवा प्रयोग

पुणे : दहा विद्यमान नगरसेवकांबरोबरच सात डॉक्टर, ११ वकील, सहा प्राध्यापक यांच्यासह ५० टक्क्यांहून अधिक तरुणांना यंदा प्रथम काँग्रेसकडून संधी देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीत पाचहून अधिक प्रभागांत चारही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आल्या आहेत. पक्षाला सोडून गेलेल्या प्रभागांमध्ये नवीन कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. आघाडीच्या जागा वाटपात पक्षाला आलेल्या शंभरहून अधिक जागांवर पक्षाकडून उमेदवार रिंगणात उतरविण्यात आले आहेत..महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेसने शिवसेनेला बरोबर घेऊन रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सलग झालेल्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठा फटका बसला. त्यातच पक्षातील गळतीबरोबरच गटबाजी रोखण्यात अपयश आलेल्या काँग्रेसच्या यादीकडे उत्सुकता लागून होती. यापूर्वी एरवी एबी फॉर्मची पळवापळवी, तिकिटासाठी सुरू असलेल्या मारामाऱ्या, पक्षात होणारी बंडखोरी आदींमुळे काँग्रेसमधील वाद चव्हाट्यावर आल्याचे अनेकदा पहावयास मिळाले. या पार्श्वभूमीवर पुरेशी खबरदारी घेत मंगळवारी दिवसभरात उमेदवारी निश्चित झालेल्यांना बोलून पक्षाच्या नेत्यांकडून एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले; तर उमेदवारांची निवड करताना सर्व जाती-धर्मांना न्याय दिला जाईल, याची काळजी घेतल्याचे पक्षातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....आघाडीच्या जागा वाटपात आलेल्या १०० जागांपैकी पाचहून अधिक प्रभागांत काँग्रेसचे चारही उमेदवार असणार आहेत. पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक ॲड. चंद्रकांत कदम, अविनाश बागवे, रफिक शेख यांच्यासह विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेतून परत पक्षात आलेले ॲड. अविनाश साळवे, राजू पवार, ‘एमआयएम’च्या माजी नगरसेविका अश्विनी लांडगे, माजी नगरसेविका चांदबी नदाफ यांची सून सुरय्या नदाफ, संजय बालगुडे यांची पत्नी संजीवनी बालगुडे, माजी नगरसेवक बापू पाटोळे यांचे चिरंजीव रवी पाटोळे, माजी नगरसेविका लता राजगुरू यांचे पुत्र कुणाल राजगुरू यांना संधी दिली आहे. यंदा प्रथमच अविनाश बागवे यांच्या पत्नी इंदिरा बागवे यांना एकाच प्रभागातून उमेदवारी देण्यात आली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून नव्याने पक्षात दाखल झालेले प्रशांत जगताप यांच्या मातोश्री रत्नप्रभा जगताप यांना रिंगणात उतरविण्यात आले आहे. माजी नगरसेवक शिवाजी केदारी यांचे चिरंजीव साहिल केदारी यांना पुन्हा पक्षाकडून संधी देण्यात आली आहे. संदीप बालवडकर, निरंजन दाभेकर, ॲड. नितीन परतानी, सईद सय्यद, समाधान शिंदे, ॲड. रफिक शेख, डॉ. अतुल देवळाणकर, ॲड. रमेश पवळे, मेहबूब नदाफ, प्रवीण करपे, अक्षय जैन, ॲड. वंदना कडू, राज जाधव, जीवन चाकणकर, भूषण रानभरे, नयना सोनार, सन्मित्र बँकेचे चेअरमन गणेश फुलारे, मोहसीन खान, दीपाली संतोष ढोक यांना पक्षाकडून नव्याने संधी देण्यात आली आहे..जागा १००, पण १०५ एबी फॉर्मचे वाटपआघाडीतील जागा वाटपात काँग्रेसच्या वाट्याला १०० जागा आल्या आहेत. परंतु, पक्षाकडून १०५ हून अधिक जणांना एबी फॉर्मचे वाटप केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उत्सुकता ताणली गेली आहे. याबाबत शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘‘काही ठिकाणी एकाच उमेदवारांना गडबडीत दोन एबी फॉर्म दिल्याची शक्यता आहे. तसे असेल तर माहिती घेण्यात येईल. आघाडीच्या वाटपात जेवढ्या जागा आल्या आहेत, तेवढ्याच जागांवर एबी फॉर्मचे वाटप केले आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.