Pune News: बांधकामांच्या धुळीत गुदमरतेय पुणे; प्रशासन मात्र मौनात

पुणे : शहर अक्षरशः खोदकामांच्या खड्ड्यांत गाडले गेले आहे. एकीकडे उखडलेले रस्ते; दुसरीकडे आकाशाला भिडणाऱ्या टोलेजंग इमारती आणि या सर्वांमध्ये अडकला आहे तो पुणेकर! खासगी प्रकल्प, महापालिका, मेट्रो आणि विविध शासकीय विभागांकडून तब्बल १० कोटी ९० लाख चौरस फुटांवर धडाधड बांधकामे सुरू आहेत..त्यात अनधिकृत बांधकामांचा तर कुठे हिशेबही नाही. प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांना उघडपणे हरताळ फासून केवळ सिमेंट-विटांच्या साम्राज्याची स्पर्धा रंगली आहे. परिणामी हवेत धूलिकणांचे प्रचंड ढग दाटले असून, अक्षरशः धुरकट वातावरणात नागरिकांचा श्वास गुदमरत आहे. हे सर्व होत असताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी मात्र मौन बाळगून आहेत..अरुंद रस्ते, अपुरे पाणी अन् अनधिकृत बांधकामे.शासकीय प्रकल्पांकडूनही पायमल्ली कात्रज-कोंढवाशहरात सुरू असलेल्या महापालिकेच्या प्रकल्पांचे बांधकाम करतानाही धुळीचे प्रमाण रोखण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत. याचे उदाहरण घ्यायचे झालेच तर कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम तब्बल ८ वर्षांपासून रखडलेले आहे. हे काम अर्धवट असल्याने परिसरातील नागरिकांना धुळीचा त्रास होतो. रस्त्याच्या कडेची घरे, दुकानांमध्ये धूळ जाते. हॉटेल, छोट्या उपाहारगृहांमध्येही धूळ जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..या अटींचे पालन होते का?बांधकामाच्या जागेवर चारही बाजूंनी उंच पत्रे लावणे,हिरव्या जाळीदार कापडाचा वापर करून सर्व परिसर आच्छादित करून घेणेबांधकामाच्या ठिकाणी जमिनीवर कायम पाण्याचा मारा करावाहवा प्रदूषणाची मोजणी करण्यासाठी सेन्सर बसविणे अनिवार्यबहुतांश ठिकाणी या नियमावलीची पायपल्ली..झपाट्याने वाढपुणे शहरात गेल्या तीस वर्षांत ६० गावे समाविष्टसध्या शहराची हद्द ४८७ चौरस किलोमीटर इतकीमध्यवर्ती भागात इमारती बांधण्यासाठी जागा नसल्याने उपनगरे झपाट्याने विकसितपुण्यात नोकरीसाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी.लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने घरे, सदनिका, कार्यालयांचीही उभारणी जोरात.या भागांत बांधकामांना वेगकोथरूड, औंध, बाणेर, बालेवाडी, बोपोडी, येरवडा, वडगाव शेरी, विश्रांतवाडी, खराडी, मुंढवा, हडपसर, उंड्र, पिसोळी, येवलेवाडी, कोंढवा, कात्रज, आंबेगाव, नऱ्हे, धायरी, नांदेड, शिवणे, वारजे, बावधन.बांधकामांमुळे असा होतो त्रासबांधकामामधून पीएम २.५ आणि पीएम १० धूलिकण तयार होतात.जमीन खोदणे, वाळू, सिमेंट, खडीचा चुरा याद्वारे धूलिकण हवेत पसरतात.बांधकाम साहित्याच्या वाहनांतून धूळ रस्त्यावर पसरून धूलिकणांचे वाढते प्रमाण.धुळीमुळे खोकला, श्वसनविकार, दम्याचा त्रास, अॅलर्जी, शिंका, नाक वाहणे, घशात खवखव, दीर्घकाळात फुप्फुसांचे आजार- यातूनच पुढे हृदयविकाराचाही झटका येतो..नियम धाब्यावरबांधकाम करताना सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याने सिमेंट, खडी, तुटलेल्या विटा या रस्त्यावर पडून लोकांच्या जिवाला धोका निर्माण होत आहे. तसेच जुन्या इमारती पाडताना प्रचंड प्रमाणात धूळ उडून परिसरातील सोसायटी, घरांमध्ये जात आहे. नियमावलीचे तंतोतंत पालन करण्यास बांधकाम व्यावसायिक दुर्लक्ष करत आहेत..का उपनगरे गजबजली?बांधकाम नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे २०-३० मजली इमारती उभ्या राहत आहेत.शहराच्या मध्यवर्ती भागातील घरांच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत.सर्वसामान्य माणूस उपनगरांमध्ये घरे घेत आहे.त्यामुळे छोटे रस्ते आणि मोठ्या इमारती अशी स्थितीत्यामुळे सकाळी, सायंकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी, त्यातूनच हवा प्रदूषण.Pune Pollution: पुण्याच्या हवेत विषारी धूर, धूळ; बांधकामाचा राडारोडा वाढला, महापालिकेचे कारवाईबाबत दुर्लक्ष.पुणेकरांनो, आवाज उठवा !शहरातील बांधकामांमुळे रस्त्यांवर राडारोडा, धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. तुम्हीही याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..