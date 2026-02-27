Pune News: ‘विकास हवा, पण जीवघेणा नको’; कर्णकर्कश आवाज, बांधकामामुळे होणाऱ्या धुळीने पुणेकर संतापले

पुणे : वाढत्या बांधकामांच्या धुळीने आणि कर्णकर्कश आवाजाने शहर अक्षरशः गुदमरले आहे. खोकला, दमा, ॲलर्जी, ताप, घशातील संसर्ग, डोळ्यांची जळजळ, अशी लक्षणे सर्वत्र वाढत असताना नागरिकांचा थेट आरोप आहे, की महसूलवाढीच्या हव्यासापोटी महापालिका प्रशासन, प्रदूषण मंडळ आरोग्याला दुय्यम स्थान देत आहे..परवानग्या देताना पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची क्षमता, पाण्याचा तुटवडा, वाहतूक कोंडी आणि हवा गुणवत्तेचा विचारच केला जात नाही, अशी तीव्र टीका होत आहे. ‘विकास हवा, पण तो जीवघेणा नको,’ अशी मागणी पुणेकरांनी केली आहे..Pune Dust Pollution: पुणे पिंपरीत डंपर मिक्सरचा ‘धूळकंठ’; अवजड वाहनांमुळे वायू, धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण वाढले.पाषाणमधील एक नागरिक म्हणतात, ‘‘ड्रिलिंग व जड यंत्रसामग्रीमुळे १०० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज होतो. मुले-ज्येष्ठांना त्रास होतो. तक्रारी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.’’ प्रशांत उमरदंड म्हणाले, ‘‘समन्वयाचा अभाव आणि बेशिस्तीमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अभ्यासू समिती नेमून कडक धोरण राबवले नाही, तर भवितव्य अंधारमय आहे.’’.पाषाण येथील रहिवासी डॉ. ऋतुजा पानसे म्हणाल्या, ‘‘घराशेजारी सुरू असलेल्या चार-पाच प्रकल्पांमुळे धूळ घरात शिरते, श्वास घेणे कठीण झाले आहे. मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून, महापालिका निष्क्रियपणे सर्व काही बघत आहे. आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्या कामांवर निर्बंध घाला. सोमेश्वरवाडीतील एका नागरिकाने कैफियत मांडताना आमच्या शेजारी बांधकाम करताना परवानगीशिवाय भिंत पाडली. काम करताना जाळी लावली नाही. अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर तातडीची कारवाई हवी, अशी मागणी केली आहे. बिबवेवाडीतील अभिषेक महाजन म्हणाले, ‘‘आरएमसी प्लांटच्या धुरामुळे कुटुंब आजारी पडले. डॉक्टरांनी धुळीचे संसर्ग सांगितले. राजकीय दबाव झुगारून प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत.’’.कोथरूडमधील अभिजित चाफळे म्हणाले, ‘‘आमच्या घराजवळ तीन टॉवरचे काम सुरू झाले आहे. धुळीमुळे श्वास घेणे कठीण झाले आहे. मास्क लावल्याशिवाय आम्ही बाहेर पडत नाही.’’ किरकटवाडीमध्ये डंपरची भरधाव वाहतूक, अरुंद रस्ते आणि उडणारी धूळ, वाहतूक कोंडीमुळे जीव मेटाकुटीला आला आहे. प्रशासन प्रदूषण कमी करण्यासाठी काहीच करत नाही, अशी भावना रमेश मोरे यांनी व्यक्त केली. काही दिवस बांधकामांवर बंदी घातल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही, असे एका वाचकाने नमूद केले आहे..सिमेंट प्लांटची धूळ हवेत‘‘सिमेंट प्लांटमधून शेकडो मिक्सर धूळ उडवतात. आर्थिक हितसंबंध आणि दबावामुळे कारवाई होत नाही,’’ असा आरोप अमोल वेलणकर यांनी केला. उत्तम मोरे म्हणाले, ‘‘सकाळी फिरताना सिमेंट हवेत उडते. ज्येष्ठांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. याविरोधात जनचळवळ उभी केल्याशिवाय प्रशासन जागे होणार नाही.’’ शिवाजीनगरमधील हर्ष कहाते म्हणाले, ‘‘धूर ओकणारे मिक्सर, उडणारी वाळू यावर पोलिसांचा वचक नाही. झाडे तोडून शहराला धुळीच्या गर्तेत ढकलले जात आहे.’’ पुणेकर दररोज प्रदूषणाचे विष पचवत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत, असा संताप विलास नगरे यांनी व्यक्त केला..बांधकाम करताना ड्रिलिंगचा आवाज आणि उडणाऱ्या धुळीचा प्रचंड त्रास होत आहे. माझ्या मुलीची परीक्षा सुरू आहे. तक्रार करूनही काहीच कारवाई होत नाही.- राजश्री सोनवणे, बाणेर .Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .सतत खोकला आणि ॲलर्जी वाढली. पुण्यात राहावे की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.- यश बोडकेप्रशासनाचा केवळ महसूलवाढीवर भर असून, यातून प्रदूषण व अपघात वाढत आहे.- जितेंद्र भूस, हिंगणे सिमेंट मिक्सरमुळे प्रदूषण वाढत आहे. त्यावर कठोर कारवाई करावी.- सुरेश पोतदार, वडगाव बुद्रूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.