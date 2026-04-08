Pune Municipal Corporation News: नगरसेवकांना खासगी सोसायट्यांमध्ये ‘स’ यादीतून कामे करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव; पुणे शहर सुधारणा समितीसमोर मागणी

पुणे ः राज्य सरकारने आमदारांना खासगी सोसायट्यांमध्ये त्यांच्या निधीतून कामे करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नगरसेवकांना 'स' यादीतून कामे करण्याची परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीला दाखल करण्यात आला आहे. भाजपचे नगरसेवक प्रसन्न जगताप आणि संदीप बेलदरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. .महापालिकेत नगरसेवकांना 'स' यादीत कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शहराच्या मध्यवर्ती भागात तर नगरसेवकांना कामे करायला जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे त्याच त्या ठिकाणी अनेकदा कामे केली जातात. काही नगरसेवक तर बोगस कामे दाखवून बिले काढली जातात. महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने आमदार निधीतून सोसायट्यांच्या परिसरात काही विकासकामांना परवानगी दिली. त्याच धर्तीवर नगरसेवकांनाही आपल्या प्रभागातील गृहनिर्माण सायट्यांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी वापरण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणी प्रस्तावात केली आहे..शहरात मोठ्या प्रमाणावर खासगी सोसायट्या असून तेथील नागरिक नियमितपणे मिळकतकर भरतात. मात्र, सांडपाणी व्यवस्था, पाण्याच्या टाक्या, अंतर्गत रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. सोसायटीच्या मेन्टेनन्सच्या निधीतून ही कामे होणार नसल्यास रहिवासी स्वतंत्रपणे वर्गणी गोळा करून कामे करून घेतात. यापूर्वीही नगरसेवकांनी मुख्यसभेत या समस्यांकडे वारंवार लक्ष वेधले होते, मात्र प्रशासनाने अशा कामांना परवानगी दिलेली नव्हती. त्यामुळे आता सादर झालेला आहे. यामुळे सत्ताधारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.