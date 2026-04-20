Pune Crime: नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकरचा जामीन फेटाळला; आयुष कोमकर खून प्रकरण

Pune Latest News: माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरच्या मुलाच्या खून प्रकरणात मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आरोपी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकरचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. कंठाळे यांनी हा आदेश दिला..टोळीप्रमुख बंडू यासह त्याच्या सहकाऱ्यांनी आयुष कोमकरच्या खूनाचा कट आखल्याची माहिती लक्ष्मी हिला होती. गोपनीय साक्षीदाराने पोलिसांकडे दिलेल्या माहितीवरून तिचा सहभाग निष्पन्न होत असल्याची माहिती पोलिसांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयास दिली. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने येरवडा कारागृहात असलेल्या लक्ष्मी हिने जामिनासाठी अर्ज केला. त्यास सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी विरोध केला. .लक्ष्मी हिने केलेला गुन्हा हा अतिसंवेदनशील असून दोन गुन्हेगारी टोळीतील पूर्ववैमनस्य तसेच पुतण्या वनराज याच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी घडवून आणला आहे. लक्ष्मी ही गुन्हेगारी टोळीची सक्रिय सदस्य आहे. साक्षीदारांच्या चौकशी तसेच जबाबातून तिचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न झाला आहे. गुन्हा घडण्यापूर्वी तसेच त्यानंतर ती अन्य आरोपींच्या संपर्कात होती हे तांत्रिक विश्लेषणावरून स्पष्ट झाले आहे, असा युक्तिवाद ॲड. कावेडिया यांनी केला..सरकारी वकिलांनी मांडलेले मुद्देजामीन मंजूर झाल्यास लक्ष्मी प्रलोभन दाखवून साक्षीदारांना माहिती देण्यापासून परावृत्त करू शकते नगरसेविका असल्याने ती अनधिकृत बांधकाम कारवाईवर अडथळा आणण्याची शक्यता आहे फरार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.