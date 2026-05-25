Domestic Violence Jurisdiction: कॅनडात स्थायिक पत्नीचा पुण्यातील कौटुंबिक हिंसाचार दावा फेटाळा; मालकी हक्काचा पुरावा न्यायालयीन कार्यक्षेत्रासाठी अपुरा

पुणे : कॅनडामध्ये वास्तव्यास असलेल्या एका पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या विरोधात येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा अधिकार क्षेत्र नसल्याने फेटाळून लावला. पत्नीने दाखल केलेला दावा न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, तसेच मालकी हक्काचा पुरावा न्यायालयाचे कार्यक्षेत्रात ठरवू शकत नाही, असे नमूद करत खडकी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एल. व्ही. श्रीखंडे यांनी हा निकाल दिला..या प्रकरणातील पत्नी रेखा आणि पती सुरेश (नावे बदललेली) याचा मुंबईत लग्न नोंदणी पद्धतीने विवाह झाला होता. त्यानंतर हिंदू विवाह पद्धतीनुसार अलिबाग येथेही विवाह सोहळा पार पडला. पतीचे घर तसेच पत्नीचे माहेर मुंबई येथे असून विवाहानंतर दोघे काही काळ अलिबाग येथे एकत्र वास्तव्यास होते. त्यानंतर दोघेही कॅनडात स्थायिक झाले. पत्नीने कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले असून तिचे भारतीय नागरिकत्वही रद्द झाले आहे. पत्नीच्या नावावर पुण्यात विवाहापूर्वीपासून सदनिका असल्याने तिने तोच पत्ता दाखवत पती व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पोटगी, नुकसानभरपाई तसेच अन्य मागण्यांसाठी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दावा दाखल केला होता..या दाव्यात पतीच्या वतीने ॲड. के. टी. आरू-पाटील यांनी बाजू मांडली. पत्नीचा कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरता पत्ता पुण्यात नाही. तसेच कथित घटनाही पुण्याच्या कार्यक्षेत्रात घडलेल्या नाहीत. केवळ पुण्यात सदनिका असल्याने न्यायालयीन अधिकार निर्माण होत नाही. पत्नीने कृत्रिमरित्या न्यायअधिकार क्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार या प्रकरणात फ्लाईंग रेसिडेन्स विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. आरू यांनी केला. पत्नीच्या वकीलाने युक्तीवाद केला की, पत्नीच्या नावाने चऱ्होलीत सदनिका असून त्याच्या इंडेक्स-२ ची प्रत न्यायालयात दाखल केलेली आहे. त्या ठिकाणी अर्जदार अधूनमधून त्यांच्या आई-वडीलबरोबर राहत असते. त्यामुळे या न्यायालयात दावा दाखल करण्याचे कार्यक्षेत्र आहे. या दाव्यात पतीतर्फे ॲड. के. टी. आरू-पाटील, ॲड. घनश्याम इंगळे आणि ॲड. नेहा धाडगे यांनी काम पाहिले..न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ः- पत्नीचे कायमस्वरूपी वास्तव्य कॅनडात आहे- तिने कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले असून येथील नागरिकत्व रद्द केले आहे- दाम्पत्य भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्यास नव्हते- पत्नीने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधूनही पुण्यातील निवासी पुरावा स्पष्ट होत नाही- योग्य त्या न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे.