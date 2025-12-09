Pune Court Order : मद्यधुंद गोंधळखोरांना न्यायालयाचा धडा; तुरुंगाऐवजी चार दिवस समाजसेवेची शिक्षा!

पुणे : मद्यपान करून सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणाऱ्या दोघांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याऐवजी न्यायालयाने समाजसेवा करण्याची शिक्षा सुनावली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५५ अंतर्गत दोन्ही आरोपींना एकूण चार दिवस दररोज तीन तास समाजसेवा करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी यांनी दिला आहे..दोन्ही आरोपींनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली समाजसेवा करावी. त्यामध्ये अधिक रहदारीच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना नियमनात मदत करणे, पोलिस ठाण्यात स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होणे अथवा प्रोबेशन अधिकाऱ्यांनी नेमलेली नागरी कर्तव्ये पार पाडणे यापैकी अधिकाऱ्यांनी दिलेले योग्य काम त्यांना करावे लागणार आहे. दोनही आरोपींनी २ डिसेंबरला महानगरपालिका इमारतीच्या परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी मद्याच्या नशेत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .Nashik Police Action : मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात आंदोलकांना 'नजरकैद'! अनेकांना नोटिसा; घराबाहेर पोलिस पहारा.दोघांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता, त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. सरकारी वकील श्रीधर जावळे यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडताना आरोपींना शिक्षा देण्याची विनंती केली, तर आरोपींचा हा पहिलाच गुन्हा असून त्यांच्याकडून पुन्हा अशी चूक होणार नाही, असे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना तुरुंगवासाऐवजी समाजसेवेची शिक्षा सुनावली..अशी करायची आहे समाजसेवा-अधिक रहदारीच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना नियमनात मदत करायचीपोलिस ठाण्यात स्वच्छता मोहिमेत सहभागी व्हायचेप्रोबेशन अधिकाऱ्यांनी नेमलेली नागरी कर्तव्ये पार पाडायची.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.