Pune Court Order : मद्यधुंद गोंधळखोरांना न्यायालयाचा धडा; तुरुंगाऐवजी चार दिवस समाजसेवेची शिक्षा!

Court Judgment : सार्वजनिक गोंधळ घालणाऱ्या दोन आरोपींना तुरुंगवास न देता न्यायालयाने चार दिवस समाजसेवा करण्याची अनोखी शिक्षा सुनावली. वाहतूक नियमन, स्वच्छता मोहीम आणि नागरी कर्तव्ये पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मद्यपान करून सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणाऱ्या दोघांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याऐवजी न्यायालयाने समाजसेवा करण्याची शिक्षा सुनावली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५५ अंतर्गत दोन्ही आरोपींना एकूण चार दिवस दररोज तीन तास समाजसेवा करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी यांनी दिला आहे.

